Молода дружина міністра оборони Рєзнікова розповіла, як вони притиралися один до одного

Юлія Зорій зізналася, що вони з Олексієм Рєзніковим збирали спільне життя, як пазл

Юлія Зорій поділилася, хто у родині першим іде миритися після сварок

Дружина міністра оборони України Олексія Рєзнікова, телеведуча Юлія Зорій розповіла про становлення їхніх із чоловіком стосунків. Пара пройшла довгий шлях, їм довелося притиратися один до одного.

У програмі «ТалаБачення» 35-річна Юлія, зокрема, поділилася, що Олексій на 20 років старший за неї. На момент їхньої зустрічі він був давно розлучений, мав двох дітей та двох онуків, тому не дуже був зацікавлений у тривалих серйозних стосунках. Так само і вона не прагнула життя із таким дорослим чоловіком.

«У Олексія були свої звички, своє життя, у мене – своє, і це все треба було разом як пазл складати в одне. Ми все одно сварилися, розходилися, тому я – за справедливість, я суперпринципова. Олексій не даремно заслужений адвокат України, у нього є своя правда, яку він відстоює. І у нього є дуже багато шляхів, з допомогою яких він цю правду відстоює. І він завжди такий переконливий», – пояснила Юлія Зорій.

Телеведуча також зізналася, що вдячна чоловіку, адже після сварок, коли вони розходилися, наступного дня він завжди першим писав, дзвонив і приїжджав.

Раніше телеведуча Юлія Зорій розповіла, що змінилося у її житті після того, як чоловік обійняв високу посаду.

Крім того, Юлія Зорій розповіла, що почала вивчати внутрішній туризм України, оскільки разом із чоловіком вони не можуть подорожувати за кордон. Через свій статус Резніков повинен постійно бути на зв’язку та у швидкому доступі.

Нагадаємо, що 25 липня 2020 року Олексій Рєзніков та Юлія Зорій одружилися. Пара оголосила про заручини в лютому 2020 року, дату шлюбу довелося переносити через поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

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