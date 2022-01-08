«Його дні пораховано»: мольфарка розповіла про хворобу Путіна

Магдалена Мочіовські заявила, що президента Росії рятують 13 сибірських шаманів

У президента Росії Володимира Путіна давно виявили серйозне онкологічне захворювання, але його «заряджають» люди, які мають магічні здібності. Про це «Апостроф TV» розповіла карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські.

За її словами, на президента країни-агресорки працюють 13 сибірських шаманів, котрі мають справу із природніми стихіями та демонічними істотами. Вони захищають особисте життя та здоров’я Путіна.

«У нього онкологія, він серйозно хворий, але шамани – це люди, які добре знаються на лікуванні травами, настоянками, можуть своєю енергетикою підзаряджати хвору людину. І ця людина стає на ноги. Його витягують, але це не вічно», – розповіла Магдалена Мочіовські.

За словами мольфарки, Путін розуміє, що його дні пораховано, він це відчуває, однак прагне світового панування.

«Людина прагне заволодіти світом. І грає у шахи. Не тільки з нами, а з Європою. І, на жаль, шахівниця – це наша територія (Україна, – ред.), на якій він грає з Америкою, з НАТО у шахи. Але зараз передпатова ситуація у Путіна», – заявила мольфарка.

Раніше карпатська мольфарка у програмі Дмитра Комарова «Світ навиворіт» розповіла, що президент Володимир Зеленський не добуде своєї каденції, а його політсила програє наступні вибори.

Також радянський розвідник, майор КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець розповів, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, хворіє на рак. Зараз він підтримує здоров'я за допомогою терапії.

Нагадаємо, Швець також розповів, що президент Росії Володимир Путін боїться свого найближчого оточення, у якого в розпорядженні є і «Новачок», й інші речі. Тому він дуже часто з собою на публічні заходи та зустрічі носить закриту чашку.

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