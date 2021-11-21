Дружина міністра оборони поскаржилась на життя: чого їм тепер не можна (відео)

Юлія Зорій поділилась таємницями подружнього життя

Відома телеведуча та дружина міністра оборони Олексія Резнікова Юлія Зорій у програмі «Світське життя» розповіла, що почала вивчати внутрішній туризм України, оскільки разом із чоловіком вони не можуть подорожувати за кордон. Через свій статус Резніков повинен постійно бути на зв’язку та у швидкому доступі.

«Спільні поїздки десь за кордон, на вихідні чи у відпустку, нам не світять. Мені було сказано: «Якщо хочеш (подорожувати, – ред.) сама, то давай, а разом – ні. Я повинна постійно бути в максимальній доступності», – розповіла Зорій.

Катерина Осадча також поцікавилась, чи змінилось ставлення до Юлії на роботі у зв’язку з посадою чоловіка. За словами жінки, нічого не змінилося: «Ті, хто хейтили, так і продовжують це робити, а ті хто сприймали з розумінням, так і продовжують це робити».

Також Зорій розповіла, що її чоловік дуже позитивна людина та завжди намагається шукати щось хороше у поганих новинах.

Катерина Осадча поцікавилась, хто опікується стилем новообраного міністра, на що Юлія відповіла, що у її чоловіка відмінний смак та він переважно всі вбрання підбирає самостійно, але під її чуйним контролем.





Юлія Зорій та Олексій Резніков. Фото з відкритих джерел

Цей рік у пари ювілейний: Юлії виповнилося 35 років, а Олексію – 55. На цю річницю Зорій подарувала чоловіку браслет «відправ дотик». Кожного разу, коли вона доторкається до браслета, він починає вібрувати на руці в Олексія, навіть якщо пара перебуває на відстані один від одного. Резніков у свою чергу подарував дружини каблучку з надписом «Я тебе кохаю».

Нагадаємо, що 25 липня 2020 року Олексій Резніков та Юлія Зорій одружилися. Пара оголосила про заручини в лютому 2020 року, дату шлюбу довелося переносити через поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

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