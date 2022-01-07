Дружина міністра оборони Рєзнікова поскаржилася, що він бере роботу додому

Юлія сумує за чоловіком, який часто у відрядженнях

Юлія Зорій зізналася, що хвилюється за чоловіка

Дружина міністра оборони України Олексія Рєзнікова, телеведуча Юлія Зорій розповіла, що змінилося у її житті після того, як чоловік обійняв високу посаду. Своїми думками вона поділилася у програмі «ТалаБачення».

Юлія, зокрема, зауважила, що дуже хвилюється за чоловіка, адже він – міністр оборони країни, котра воює. Попри це, зросла також зайнятість Рєзнікова.

«Немає таких незручностей, які би дуже тобі не давали жити, окрім того, що він часто у відрядженнях», – сказала Юлія Зорій.

Крім того, Юлія поскаржилася, що раніше Рєзніков міг дозволити собі розслабитися у колі рідних, а зараз «приносить роботу додому».

«Він завжди в телефоні, щось обговорює, продумує. Іноді це починає трошечки дратувати. Але я не можу з ним через це сваритися, у нього дуже відповідальна посада», – розповіла телеведуча.

Вона також додала, що коли чоловік має якусь вільну хвилинку, подружжя намагається провести її разом.

Раніше Юлія Зорій розповіла, що почала вивчати внутрішній туризм України, оскільки разом із чоловіком вони не можуть подорожувати за кордон. Через свій статус Резніков повинен постійно бути на зв’язку та у швидкому доступі.

Нагадаємо, що 25 липня 2020 року Олексій Рєзніков та Юлія Зорій одружилися. Пара оголосила про заручини в лютому 2020 року, дату шлюбу довелося переносити через поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. Він заявив, що на своїй посаді буде працювати над вступом України до НАТО.

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