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    Новини

    П’яні, групові зґвалтування: правозахисниця розповіла, як діють російські окупанти

    Особливістю є те, що російські військові вчиняли злочини сексуального характеру при свідках - П’яні, групові зґвалтування: правозахисниця розповіла, як діють російські окупанти
    Особливістю є те, що російські військові вчиняли злочини сексуального характеру при свідках
    фото з відкритих джерел

    Характер злочинів російських військових доволі однотипний у будь-якому регіоні

    Найбільше повідомлень про сексуальні злочини російських окупантів надійшло з територій Київської області, які були в окупації, а також з Донеччини та Херсонщини. Про це розповіла директорка департаменту національних гарячих ліній правозахисної організації «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк у інтерв’ю «Главкому».

    За словами правозахисниці, у більшості випадків ґвалтівники перебували у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Окрім зґвалтування, окупанти також вдавалися до фізичного насильства, катувань, психологічно знущалися.

    «Аналізуючи нашу практику, можна сказати, що характер злочинів російських військових доволі однотипний у будь-якому регіоні, де у нас були зафіксовані такі випадки. Всі злочинці перебували у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Всі вони вчиняли зґвалтування, паралельно вдаючись до фізичного насильства, катувань, психологічно знущалися, відбувалася жорстока дискримінація за національною ознакою. Майже у всіх випадках були зафіксовані групові зґвалтування», – сказала вона.

    Водночас, як зауважила Кривуляк, особливістю статевих злочинів росіян на окупованих територіях є і те, що ці вчинялися при свідках – це бачили, як діти, так і дорослі особи. Вона повідомила, що інформацію про зґвалтування, отриману через гарячі лінії, її правозахисна організація передає поліції.

    «Передаємо інформацію про будь-який випадок звернення до нас, навіть якщо особа не надає свої персональні дані. Якщо немає персональної інформації про постраждалу особу, то передаємо загальні відомості – вік, стать, регіон, якщо його вдалося з’ясувати, чи були діти свідками цього злочину тощо», – розповіла Кривуляк.

    Нагадаємо, з квітня в Україні працює спеціальна телефонна лінія омбудсмена. Люди звертаються по допомогу у зв’язку зі статевими злочинами, тортурами та знущанням як стосовно них самих, так і щодо близьких осіб, в тому числі дітей.

    Директорка департаменту національних гарячих ліній правозахисної організації «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк дала декілька порад щодо спілкування з ґвалтівником. Зокрема, вона радить не вдаватися до дій агресивного характеру та не намагатися залякувати насильника.

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    Теги: росія окупанти війна Україна зґвалтування окупація #stoprussia
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    П’яні, групові зґвалтування: правозахисниця розповіла, як діють російські окупанти