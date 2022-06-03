Звільнена омбудсменка пояснила, навіщо розповідала про зґвалтування немовлят росіянами

Зґвалтування – це тактика війни Російської Федерації

Звільнена з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова переконана, що інформація про сексуальні злочини російських окупантів – це зброя України. оприлюднення цих фактів може вплинути на рішення певних країн щодо запровадження санкцій проти Росії або щодо надання зброї України. Такудумку звільнена омбудсменка висловила у інтерв’ю «Главкому».

Денісова також заперечила заяву генпрокурорки Ірини Венедіктової, яка нещодавно сказала, що прокуратура не отримувала інформації про зґвалтування від Офісу омбудсмена.

«Ті звернення, які було спрямовано особисто на мене, було передано до Офісу генпрокурора і я це довела, коли давала свідчення. 8 квітня ми передали звернення з відеопідтвердженням про зґвалтування 40 дітей. За мандатом уповноважений повинен інформувати і опікуватися жертвами. Наприклад, 19 травня Європарламент чітко визначив, як саме має працювати комісія, що створена за резолюцією ООН для розслідування злочинів Російської Федерації на нашій території. Там чітко виписано, що інформацію треба шукати в інтернеті, соціальних мережах, аби слідчі могли вийти на відповідні докази. Але уповноважений не може звернутися до правоохоронних органів за самих потерпілих», – зазначила вона.

Звільнена омбудсменка аргументувала своє рішення оприлюднити інформацію про звірства росіян, не очікуючи звернень жертв до правоохоронних органів, тим, що люди зараз налякані, і можуть пройти роки, перш ніж вони звернуться до поліції.

«Я спілкувалася з єврокомісаром з прав людини Дунею Міятович, яка сама з Боснії і Герцеговини, і вона мені казала, що не треба зараз очікувати цих звернень від жертв. Бо люди просто налякані. Деякі звернення починають надходити за 30 років: чоловіки розповідають, що були зґвалтованими. Така міжнародна практика. У нас є звіти Unicef, які робили виїзди та моніторинги на окуповані території та фіксували численні випадки зґвалтувань. І про ці зґвалтування та інші види насильства треба говорити. Тому що в тій же резолюції Європарламенту чітко виписано, що зґвалтування російськими військовими на території України проводяться систематично, повсюди, з особливою жорстокістю, і це є тактикою війни Російської Федерації. Це ж не я видумала», – наголосила ексчиновниця.

Денісова додала, що стосовно тих фактів, що вона оприлюднила, у неї немає конкретних прізвищ, це конфіденційна інформація. Ці факти їй передавали психологи із проєкту Unicef, у них є звіт про це все. Звільнена омбудсмен рекомендує Офісу генпрокурора запитати цей звіт і з нього дізнатися про зґвалтування, суїциди та все інше.

«Я розповідала всьому світу про тортури, які скоюють росіяни відносно наших військовополонених, коли вони поверталися з полону. Бо вважаю, що розповідати про злочини Російської Федерації, – це є наша зброя і це буде переконливо для тих іноземних держав, які приймають рішення надавати нам зброю і запроваджувати санкції проти Росії», – наголосила Денісова.

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

31 травня 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини. У моніторинговій місії ООН заявили, що звільнення уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової за нещодавно прийнятим законом суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.

Правозахисниця Тетяна Печончик написала на Facebook, що, за її інформацією, на посаду омбудсмена претендують три представники «Слуги народу» – Мар’яна Безугла, Олександр Качура та Микола Тищенко.

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