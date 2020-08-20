Шмигаль запропонував тему для першого уроку у школах



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В Україні станом на 20 серпня коронавірусом за минулу добу захворіли 2134 людини

Необхідно розпочати великий суспільний діалог, щоб уникнути ризику перевантаження хворими системи охорони здоров'я, - прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що цього року на першому уроці у школах варто розповісти про Covid-19. Про це повідомляє пресслужба уряду.

За словами прем'єра, необхідно розпочати великий суспільний діалог, щоб уникнути ризику перевантаження хворими системи охорони здоров'я.

«Потрібно повернути людей до розуміння, що це реальна небезпека. Але водночас, що життя не зупиняється. Діти мають вчитися, підприємства працювати, люди - мати змогу ходити до церкви, при цьому дотримуючись правил безпеки», - зазначив Шмигаль.

Уряд та представники Ради церков домовились про спільну роботу із суспільством щодо коронавірусу.

Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду та Ради церков у питанні просвітницької роботи з населенням для запобігання поширенню Covid-19.

Голова уряду доручив в. о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету опрацювати можливість проведення у школах уроку, де розповідатимуть про коронавірус.

Як раніше повідомлялося, 20 серпня Україна встановила черговий антирекорд. За добу захворіло 2134 людини. За весь час в Україні коронавірусне захворювання виявили у 98 537 людей. Всього від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2184 пацієнта.

Коронавірус в Україні

Всього 98537

Одужали 49737

Хворіють 46656

Померли 2144

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Зазначимо, що за даними з карти Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 20 серпня кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.