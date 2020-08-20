Навчальні заклади Києва розроблять чотири моделі роботи під час карантину



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Кожен заклад підбиратиме індивідуально форму організації навчання

Освітні установи столиці повинні напрацювати та мати в своєму арсеналі чотири моделі роботи закладу під час карантинних обмежень. Про це сказала директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час Серпневої педагогічної онлайн-конференції.

«Одного універсального рішення для всіх закладів освіти – садків, шкіл, закладів професійної, позашкільної чи вищої освіти – не існує. Кожна установа має напрацювати свої чотири моделі роботи та розділити їх за рівнями епідемічної небезпеки. Підбирати форму організації навчання потрібно індивідуально, при цьому враховуючи різні показники: від проєктної потужності закладу освіти до рівня колективного здоров’я учасників освітнього процесу», – розповіла Фіданян.

У вересні всім педагогам і батькам необхідно об’єднатися задля недопущення появи та розповсюдження хвороби. Оскільки більшість школярів/студентів не збиралася разом понад п’ять місяців, буде важко стримати їх від близького контакту. У цей час вкрай важливим стає питання дотримання правил гігієни та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що в Києві освітні установи кардинально відрізняються один від одного, як за архітектурними особливостями, так і за кількістю учасників освітнього процесу. Наприклад, у столиці 2 одногрупових садки, 11 – двогрупових та 8 – тригрупових. Кожен п’ятий садочок – шестигруповий. У той же час 45% садків – потужністю від 10 до 16 груп.

Кожна третя школа у столиці має потужність менше 500 учнів, а кожна п’ята – понад 1 тис. учнів. Та навіть при однаковій потужності закладів реальна наповнюваність їх суттєво відрізняється. Так, у місті є дві школи проєктною потужністю 1080 учнів, проте в одній навчається лише 350 дітей, а в іншій – 2445.

Майже 80 тисяч дітей відвідують заняття в позашкільних закладах міста.

11 закладів професійних освіти (практично кожен другий) мають гуртожитки, де проживають студенти та викладачі.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці навчальний процес повинен розпочатися 1 вересня у зрозумілому для суспільства форматі навчання, але в нових умовах, із дотриманням усіх правил.