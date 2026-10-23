Мріяв стати лікарем. Згадаймо бойового медика Віталія Гакала

У травні 2022 року Гакало супроводжував бригади екстреної медичної допомоги під час евакуації поранених з «Азовсталі»

Коли почалася велика війна, Віталію Гакалу було лише 20

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Гакала.

На війні загинув студент і бойовий медик Віталій Гакало з позивним Професор, який у 2022 році брав участь в евакуації поранених захисників з «Азовсталі». Життя 24-річного юнака обірвалося 27 липня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Перший добровольчий мобільний шпиталь (ПДМШ) та Департамент охорони здоровʼя Тернопільської ОДА.

Віталій Володимирович Гакало народився 10 серпня 2001 року. Віталій вирішив стати лікарем ще в дитинстві, а у 2020 році здобув освіту в Кременецькому медичному фаховому коледжі.

Віталій Гакало встиг попрацювати фельдшером на «швидкій» фото: Департамент охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації

Хлопець працював фельдшером на «швидкій», а у травні 2022 року супроводжував бригади екстреної медичної допомоги під час евакуації поранених з «Азовсталі» у Маріуполі. Ту гуманітарну місію називають однією з найнебезпечніших.

Віталій Гакало мріяв стати тати лікарем ортопедом-травматологом фото: Департамент охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації

Згодом Віталій продовжив здобувати освіту в Тернопільському національному медичному університеті. Паралельно з навчанням він працював, а згодом пішов добровольцем на фронт, де працював бойовим медиком.

Навіть перебуваючи на фронті, Віталій не припиняв навчання. Він знаходив час для лекцій, завдань і тестів, адже дуже хотів продовжувати свій шлях у медицині та стати лікарем ортопедом-травматологом. Він розповідав, що не має заборгованостей у навчанні, адже, попри службу та бойові завдання, встигає опрацьовувати матеріали, виконувати завдання й складати необхідні роботи.

Віталій Гакало з побратимами фото: Департамент охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації

Юнак виконував завдання в команді ПДМШ і «Госпітальєрів», а в жовтні 2025 року став до лав 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Віталій служив на Донеччині, зокрема в районах Часового Яру, Бахмута, Соледара, Лиманському, Покровському та Курському напрямках.

Юнак виконував завдання в команді ПДМШ і «Госпітальєрів» фото: Яна Зінкевич/Facebook

Засновниця та командирка «Госпітальєрів» Яна Зінкевич пояснила, що свій позивний хлопець отримав не випадково, а за непересічні здібності. Хлопець знаходив можливість навчатися навіть на фронті і мріяв стати лікарем: «У нього був колосальний потенціал – він мав усі дані, щоб стати одним із наймолодших докторів медичних наук. Він сам казав: «Медицина – це те, що вмію робити найкраще». А ще любив повторювати: «Менше думайте – більше робіть!»

Гакало казав: «Медицина – це те, що вмію робити найкраще» фото: Департамент охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації

«Віталій часто казав, що війна змінила його ставлення до людей: якщо не допомагати одне одному, світ і мораль просто зруйнуються. Ми втратили не просто талановитого лікаря, а дуже доброго, світлого і надійного друга», – додала Зінкевич.

Попри службу хлопець успішно продовжував навчання в медичному виші і хвалився, що навіть не мав заборгованостей, адже встигав вчасно виконувати завдання і здавати роботи.

«Для нас Віталій назавжди залишиться щирою, світлою і небайдужою людиною. Він по-справжньому любив медицину і дуже мріяв стати добрим лікарем – тим, кому довіряють і хто завжди готовий прийти на допомогу», – написали про нього в ПДМШ.

З літа 2024 року Віталій працював у міжнародній медичній організації MMR фото: Департамент охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації

З літа 2024 року Віталій працював у міжнародній медичній організації MMR.

«Віталій приєднався до MMR як перспективний молодий хірург. Він був відданим та використовував свої навички, аби рятувати життя у Сумах, Лимані, на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Його внесок безцінний», – розповіли в організації.

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