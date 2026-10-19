Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 30 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 204 бойові зіткнення. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському, де окупанти 30 разів намагалися просунутися

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 82 авіаційних ударів, під час яких скинули 273 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9154 дрони-камікадзе та здійснили 3050 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 19 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони України уразила один район зосередження живої сили противника.

Крім того, втрати російських загарбників за добу склали 2100 осіб. Українські захисники також знешкодили чотири бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, три засоби протиповітряної оборони, шість наземних робототехнічних комплексів, 1636 безпілотних літальних апаратів, 332 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська провели три штурмові дії, завдали двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 59 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили дві атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в напрямку Графського.

На Куп’янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська 11 разів намагалися покращити свої позиції. Противник проводив наступальні дії у напрямках Куп’янська та Радьківки.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Сили оборони відбили шість спроб противника вклинитися в українську оборону. Окупанти атакували в районі Зарічного та в напрямку Лимана.

На Слов’янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили дві атаки в районі Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

Зафіксовано 21 атаку російських військ. Загарбники вели наступальні дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Розкішного, Миколайпілля та Новогригорівки.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Матяшевого та Молодецького, а також у напрямках Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Світлого, Добропілля, Мирного, Сергіївки та Філії.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Противник здійснив одну штурмову дію в напрямку Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти дев’ять разів атакували позиції українських захисників. Російські війська намагалися просунутися у напрямках Різдвянки, Тернуватого, Воздвижівки, Гіркого, Новоселівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили одну атаку в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1699-й день повномасштабної війни в Україні.