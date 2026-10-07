Терористична атака в Прилуках та історичний візит військових представників всіх країн НАТО до Києва: головне за день 7 жовтня

Дайджест новин, які сталися вдень 7 жовтня 2026 року

Російські терористи атакували житловий будинок у Прилуках, Сергій Лавров озвучив нову вимогу Росії до Володимира Зеленського для початку переговорів з Україною, а до Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО.

«Главком» склав добірку головних подій за день 7 жовтня.

Удар по Прилуках: загинули 20 людей, серед них п'ятеро дітей

Наслідки атаки окупантів фото: ДСНС

Російські війська також здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область із застосуванням ракет та безпілотників. Одним із міст, які зазнали удару, став Кременчук. Кількість жертв терористичного удару зросла до 20. Ще 55 людей травмовані внаслідок удару окупантів.

Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів

Лавров заявив, що Москва хоче дізнатися пропозиції президента України фото: офіс президента України, росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників.

До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО

Джузеппе Каво Драгоне очолив делегацію Військового комітету НАТО, яка прибула до Києва фото: кадр з відео

До Києва 7 жовтня прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Делегацію Військового комітету Альянсу очолив його голова, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

До складу делегації увійшли військові представники всіх 32 держав-членів Альянсу. Вони мають отримати від головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ актуальну оцінку ситуації на фронті та обговорити, як НАТО може надалі підтримувати Україну.

Інші важливі новини: