Терористична атака в Прилуках та історичний візит військових представників всіх країн НАТО до Києва: головне за день 7 жовтня
Дайджест новин, які сталися вдень 7 жовтня 2026 року
Російські терористи атакували житловий будинок у Прилуках, Сергій Лавров озвучив нову вимогу Росії до Володимира Зеленського для початку переговорів з Україною, а до Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО.
«Главком» склав добірку головних подій за день 7 жовтня.
Удар по Прилуках: загинули 20 людей, серед них п'ятеро дітей
Російські війська також здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область із застосуванням ракет та безпілотників. Одним із міст, які зазнали удару, став Кременчук. Кількість жертв терористичного удару зросла до 20. Ще 55 людей травмовані внаслідок удару окупантів.
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників.
До Києва вперше за вісім років прибули військові представники всіх країн НАТО
До Києва 7 жовтня прибули військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Делегацію Військового комітету Альянсу очолив його голова, адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
До складу делегації увійшли військові представники всіх 32 держав-членів Альянсу. Вони мають отримати від головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ актуальну оцінку ситуації на фронті та обговорити, як НАТО може надалі підтримувати Україну.
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