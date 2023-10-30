МВС пояснило, як отримати посвідчення водія особі з інвалідністю

Для початку навчання треба пройти декілька етапів

Навчання займає 11 тижнів та понад 100 годин

В Україні було створено «Автошколи для людей з інвалідністю». Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Загальна тривалість навчання в таких школах – 11 тижнів, з яких 64 години займає теоретичний курс, та 40 годин – практичний курс. Орієнтовна вартість навчання складає 6000 гривень.

Аби долучитись до навчання, необхідно пройти 6 етапів:

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отримати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом;

обрати автошколу для теоретичної підготовки та подати документи;

пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки за встановленою формою;

скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС;

пройти практичне навчання в автошколі, що здійснює підготовку людей з інвалідністю;

скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС та отримати посвідчення водія.

Іспит складається в сервісному центрі МВС, на транспортному засобі з ручним керуванням. Водійське посвідчення отримується в тому ж сервісному центрі МВС, де складається теоретичний іспит.

Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі, оскільки там перебуває чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись.