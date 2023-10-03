Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну
Клименко зауважив, що питання покарання чоловіків, які залишили країну, комплексне
Серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії і мобілізації. Про це розповів в інтерв'ю виданню «Українська правда» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Очільник МВС зауважив, що питання покарання чоловіків, які залишили країну, комплексне.
«Тут є юридична сторона і моральна сторона. Моральна сторона – це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебував за кордоном», – зазначив міністр, додавши «проблема з часом стане соціальною».
Водночас Клименко наголосив, що необхідно з одного боку працювати над поверненням чоловіків в Україну, з іншого – розрізняти тих, хто виїхав з країни нелегально, і тих – то виїхав на законних підставах, але не повернувся.
«Тут держава зараз шукає ту золоту середину, щоб їх, з одного боку, можна було повернути в Україну. Можливо це буде штраф, адміністративний штраф, після повернення з-за кордону в Україну», – зазначив міністр.
При цьому Клименко наголосив, що якщо чоловік виїхав з України по підроблених документах – йтиметься вже про кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки, яки виїхали з України незаконно, не зможуть уникнути відповідальності.
До слова, журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».
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