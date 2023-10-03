Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну

Якщо чоловік виїхав з України по підроблених документах, то на нього чекатиме кримінальна відповідальність

Клименко зауважив, що питання покарання чоловіків, які залишили країну, комплексне

Серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії і мобілізації. Про це розповів в інтерв'ю виданню «Українська правда» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник МВС зауважив, що питання покарання чоловіків, які залишили країну, комплексне.

«Тут є юридична сторона і моральна сторона. Моральна сторона – це відчуття справедливості тих хлопців, які сидять в окопах, які забезпечують життєдіяльність країни, і тих, хто вже 19 місяців перебував за кордоном», – зазначив міністр, додавши «проблема з часом стане соціальною».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас Клименко наголосив, що необхідно з одного боку працювати над поверненням чоловіків в Україну, з іншого – розрізняти тих, хто виїхав з країни нелегально, і тих – то виїхав на законних підставах, але не повернувся.

«Тут держава зараз шукає ту золоту середину, щоб їх, з одного боку, можна було повернути в Україну. Можливо це буде штраф, адміністративний штраф, після повернення з-за кордону в Україну», – зазначив міністр.

При цьому Клименко наголосив, що якщо чоловік виїхав з України по підроблених документах – йтиметься вже про кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, військовозобов’язані чоловіки, яки виїхали з України незаконно, не зможуть уникнути відповідальності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».