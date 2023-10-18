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Чи треба пенсіонерам перереєструватись за кордоном? Роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи треба пенсіонерам перереєструватись за кордоном? Роз’яснення
Пенсіонерам, які виїхали за кордон, можуть призупинити виплати
фото з відкритих джерел

Законодавство України цього не передбачає, але є один виняток

Серед українських біженців за кордоном велика кількість людей пенсійного віку. Про те, чи треба здійснювати перереєстрацію в іншій країні і як це зробити, інформує Консульство України у Гданську.

В установі повідомили, що часто отримують звернення від українців з питанням, як пройти перереєстрацію для пенсіонерів, що проживають за кордоном.

«Чинне законодавство не передбачає «перереєстрацію» осіб для продовження отримання пенсій. Але є один виняток. Йдеться про те, що виплата пенсії може бути припинена у випадках, передбачених частиною 1 статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, виплати можуть призупинити у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль. В такому разі поновлення пенсійної виплати відбувається при особистому зверненні пенсіонера до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України, з пред’явленням документів, що посвідчують особу, та поданням відповідної заяви.

«Водночас для громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, у якому його буде припинено чи скасовано, передбачена можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою", – зазначили у Консульстві.

Для поновлення пенсії до заяви про перерахунок пенсії треба додати:

  • копію документа/документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (із перекладом);
  • оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);
  • копію паспорта громадянина України.

Консульство може видати відповідний документ, що посвідчує відповідний факт. Для цього потрібно:

  • записатися на вчинення нотаріальної дії, а саме – засвідчення підпису на заяві;
  • прибути до Консульства України в час і день, в який записалися;
  • мати при собі дійсний паспорт (внутрішній або закордонний), заповнити заяву (можна на місці) та сплатити (бажано карткою) консульський збір.

Документ готується при людині і видається відразу (до 30 хв. очікування після прийняття заяви до розгляду).

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог в країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено.

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Теги: документи пенсіонери пенсія консульство новости

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