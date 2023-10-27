Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки
Основним документом, що підтверджує робочий стаж, вважається трудова книжка
фото з відкритих джерел

Список документів, якими українці можуть підтвердити свій стаж 

Українці мають можливість підтвердити страховий стаж, якщо загублена трудова книжка або в ній немає відповідних записів. Про те, як це зробити, говориться в повідомленні Пенсійного фонду.

Зазначається, що згідно зі статтею №24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж розраховується на основі даних, записаних до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (персоніфікований облік).

Постановою Кабміну №637 затверджено, що основним документом, що підтверджує робочий стаж для запровадження персоніфікованого обліку, вважається трудова книжка. Якщо ж документ загублено або в ньому немає чи є неточними відомості про періоди роботи, для підтвердження страхового стажу можна надати:

  • документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;
  • довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;
  • дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;
  • посвідчення;
  • трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання;
  • інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.

Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:

  • платіжні доручення;
  • банківські квитанції;
  • документи поштових переказів.

ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:

  • свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;
  • квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.
Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки фото 1

За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини. Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.

Нагадаємо, Державна служба зайнятості оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді. Для того, щоб потрапити на навчання й отримати часткову професійну кваліфікацію, потрібно мати статус безробітного та бути зареєстрованим державним центром зайнятості.

Теги: документи Пенсійний фонд трудова книжка стаж

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пенсіонерам, які виїхали за кордон, можуть призупинити виплати
Чи треба пенсіонерам перереєструватись за кордоном? Роз’яснення
18 жовтня, 11:16
Відстежувати статус заяви можна в особистому кабінеті
Як оформити допомогу по безробіттю через «Дія»: роз’яснення
16 жовтня, 09:02
Як виявилось, можливості співробітників ТЦК суттєво обмежені
Чи можуть співробітники ТЦК перевіряти документи? Роз’яснення Мінюсту
12 жовтня, 19:54
Супровід родичів з інвалідністю є однією з підстав для виїзду
Виїзд чоловіків за кордон: хто може супроводжувати родича та які документи потрібні
11 жовтня, 08:38
За даними слідства, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку
В Одесі військовослужбовець видавав «білі квитки» депутатам та їх родичам (відео)
6 жовтня, 16:04
Аби залишитись у Латвії, росіяни мають здати мовний іспит
Латвія виганяє з країни 3,2 тисячі росіян
5 жовтня, 12:24
Можливість доступна протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану
Процедура встановлення та продовження інвалідності: уряд нагадав правила
4 жовтня, 09:00
Працевлаштування – це важливий фактор інтеграції у приймаючі громади
Кабмін повідомив, куди переселенцям звертатись для пошуку роботи
2 жовтня, 14:30
30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 вересня, 00:06

Суспільство

Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
Національний радіодиктант. Відома редакторка вказала на помилки, яких припустилися організатори
Помер автор відомих столичних мозаїк – художник Анатолій Гайдамака
Помер автор відомих столичних мозаїк – художник Анатолій Гайдамака
РФ готує інформаційну атаки проти міністра оборони України Умєрова – ГУР
РФ готує інформаційну атаки проти міністра оборони України Умєрова – ГУР
Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки
Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки
Мінохорони здоров’я пришвидшить проходження медкомісії щодо придатності до служби
Мінохорони здоров’я пришвидшить проходження медкомісії щодо придатності до служби
Хто має право вручати чоловікам повістки, окрім військкоматів? Роз’яснення
Хто має право вручати чоловікам повістки, окрім військкоматів? Роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
20K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6489
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6249
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4927
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту