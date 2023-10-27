Пенсійний фонд повідомив, як підтвердити страховий стаж за відсутності трудової книжки
Список документів, якими українці можуть підтвердити свій стаж
Українці мають можливість підтвердити страховий стаж, якщо загублена трудова книжка або в ній немає відповідних записів. Про те, як це зробити, говориться в повідомленні Пенсійного фонду.
Зазначається, що згідно зі статтею №24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж розраховується на основі даних, записаних до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (персоніфікований облік).
Постановою Кабміну №637 затверджено, що основним документом, що підтверджує робочий стаж для запровадження персоніфікованого обліку, вважається трудова книжка. Якщо ж документ загублено або в ньому немає чи є неточними відомості про періоди роботи, для підтвердження страхового стажу можна надати:
- документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;
- довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;
- дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;
- посвідчення;
- трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання;
- інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.
Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:
- платіжні доручення;
- банківські квитанції;
- документи поштових переказів.
ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:
- свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;
- квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.
За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини. Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.
Нагадаємо, Державна служба зайнятості оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді. Для того, щоб потрапити на навчання й отримати часткову професійну кваліфікацію, потрібно мати статус безробітного та бути зареєстрованим державним центром зайнятості.
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