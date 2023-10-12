Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мураєва оголошено у розшук

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Мураєва оголошено у розшук
Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року
фото з відкритих джерел

Екснардеп і власник проросійського каналу підозрюється у держзраді

Народний депутату VII і VIII скликань і власник заблокованого проросійського телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв потрапив до бази МВС. Про це повідомляє «Главком».

Прізвище Мураєва внесено до розділу «Особи, які переховуються від органів влади». Датою зникнення вказано 3 серпня 2023 року. Також зазначено, що підозрюваний екснардеп зник у Відні.

Мураєва оголошено у розшук фото 1
дані з сайту МВС

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила підозру Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу). 

Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партію «Наші», керівником якої вважався Євгеній Мураєв.

30 листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, у тому числі у російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

Читайте також: 

Теги: МВС СБУ війна Євген Мураєв державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Порошенка, «вкрадене не приносить успіху, а за злочини завжди треба відповідати»
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
13 вересня, 14:01
Зеленський наголосив, що Росія перетворює на зброю продовольство та енергію
Історичний виступ Зеленського на Генасамблеї ООН: головне про війну, Путіна та політичні ігри
20 вересня, 11:02
Росія змінила тактику запуску «Шахедів»
Росія змінила тактику запуску «Шахедів»
14 вересня, 12:53
Байден запевнив Зеленського у подальшій підтримці України
Байден: США залишаються відданими наданню підтримки Києву
22 вересня, 00:35
Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ
23 вересня, 03:24
Українські війська продовжують штурм на південь від Бахмута
ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою – ISW
25 вересня, 06:04
Росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією
Росіяни пошкодили пункт пропуску між Україною та Румунією
26 вересня, 08:58
РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT
РФ із початку року захопила територію, меншу за площу Києва – NYT
28 вересня, 12:25
На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару
На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару
10 жовтня, 08:15

Політика

Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше
Буданов розповів, як довго може тривати війна з Росією
Буданов розповів, як довго може тривати війна з Росією
Мураєва оголошено у розшук
Мураєва оголошено у розшук
Очільник розвідки розповів, які наслідки для України матиме затяжна війна в Ізраїлі
Очільник розвідки розповів, які наслідки для України матиме затяжна війна в Ізраїлі
Бджоли розміновуватимуть мінні поля. Соцмережі відреагували на ініціативу влади
Бджоли розміновуватимуть мінні поля. Соцмережі відреагували на ініціативу влади
Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю
Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих в'їхати
86K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
73K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
34K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
24K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
20K
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
12 жовтня, 10:01
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту