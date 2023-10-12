Мураєва оголошено у розшук

Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року

Екснардеп і власник проросійського каналу підозрюється у держзраді

Народний депутату VII і VIII скликань і власник заблокованого проросійського телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв потрапив до бази МВС. Про це повідомляє «Главком».

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Прізвище Мураєва внесено до розділу «Особи, які переховуються від органів влади». Датою зникнення вказано 3 серпня 2023 року. Також зазначено, що підозрюваний екснардеп зник у Відні.

дані з сайту МВС

Як повідомляв «Главком», у липні 2023 року Служба безпеки України заочно повідомила підозру Євгенію Мураєву у державній зраді та розпалюванні національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу).

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Раніше повідомлялося, що Євгеній Мураєв виїхав з України у травні 2022 року. Він перетнув український кордон з Угорщиною на Закарпатті. Також журналісти з'ясували, що Мураєв з родиною живе у Відні та іноді буває у Братиславі у справах.

До слова, Восьмий апеляційний суд Львова 14 червня 2022 року заборонив партію «Наші», керівником якої вважався Євгеній Мураєв.

30 листопада 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії «Наші» Євгена Мураєва. У результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, у тому числі у російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.