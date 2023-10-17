Водійське посвідчення з доставкою за кордон. Уряд запустив нову послугу

Замовити документ з доставкою «Укрпошти» за кордон можна в електронному кабінеті водія

Міністерство внутрішніх справ надало українським водіям можливість замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Про це повідомила пресслужба МВС.

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«Тисячі українців через війну були вимушені шукати порятунок за кордоном. Багато з них потребують відновлення посвідчення водія, але не можуть це зробити за кордоном. Тому запускаємо нову послугу, на яку очікували так багато водіїв», – йдеться в повідомленні.

Сервіс стане доступним для осіб, які проживають у Польщі, оскільки там перебуває чи не найбільше громадян України, які з певних причин не можуть поки що повернутись.

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Замовити документ з доставкою «Укрпошти» за кордон можна в електронному кабінеті водія. Сервіс стане корисним для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на два роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Аби скористатися послугою необхідно авторизуватись в електронному кабінеті водія, обрати причину обміну посвідчення водія, обрати міжнародну доставку та здійснити оплату. Після оброблення заявки сервісним центром МВС, готовий документ направляється на обране відділення.

Термін міжнародної доставки – близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія – 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ повернуло на свої офіційні онлайн-ресурси послугу сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих камерами автоматичної фіксації.