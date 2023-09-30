Український військовий, який втратив ногу, знову повернувся на фронт

Хоча Данило повернувся на передову, він каже, що ненавидить війну та бої

Військовий перебував на реабілітації вісім місяців

Український військовий Данило, який втратив ногу на почату повномасштабного російського вторгнення, знову повернувся на фронт.

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«Я все ще набуваю форму, у якій був раніше. Попереду ще багато роботи… І ще більше над ідеальною формою», – усміхаючись, сказав Данило CNN.

Данило втратив гомілку правої ноги на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він і його підрозділ виконували завдання, коли потрапили під обстріл, і він наступив на міну.

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Його та подібні поранення багатьох інших, як солдатів, так і цивільних, є лише одним із багатьох наслідків жорстокої війни Росії проти України.

«Коли у нас був контакт (з російськими військами), мені довелося відійти зі стежки. Я підірвався на міні… Ми продовжували стріляти, мої хлопці закінчили роботу і мене евакуювали», – сказав Данило.

Відео, яким він поділився з CNN, показує, як за кілька хвилин після інциденту в фургоні його рятують двоє його товаришів-солдатів.

«Ноги не було. А друга нога була зламана. Я боявся, що відріжуть і другу ногу. Це диво, що вони цього не зробили», – згадав він .

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Військовий перебував на реабілітації вісім місяців.

«Це було дуже, дуже довге відновлення. Я втратив багато крові, це була важка ампутація, важкий перелом кісток», – додав Данило.

Спершу проходив реабілітацію в Україні, але через два місяці Данило з дружиною переїхав до Мексики, де за сприяння української діаспори зміг отримати протез кінцівки, а також психологічну підтримку.

«Було важко, тому що друга нога також була травмована. Я не міг на неї ступити вісім місяців. Спочатку були деякі труднощі, але компетентні лікарі поставили мене на ноги», – пояснив він.

Після одужання в Мексиці Данило знову бере участь у бою, підтримуючи українські війська, які просуваються на півдні. Він приєднався до контрнаступу невдовзі після повернення в Україну наприкінці липня.

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«Повернувся на службу через два дні після приїзду в Запоріжжя. Місяць був інструктором. Тоді я попросив перевести мене на фронт. Зараз я головний сержант підрозділу вогневої підтримки. Я керую мінометним, гранатометним і протитанковим відділеннями. Ми з командиром взводу вибираємо правильні позиції, цілі, плануємо дії», – розповів він.

Травми не гальмують його, запевняє воїн. «Якби я не був ефективним, мене б тут не було, мене б відправили в штаб-квартиру оформляти документи», – пояснив захисник.

Хоча Данило швидко повернувся на передову, він каже, що ненавидить війну та бої. «Мені не подобається бачити моїх братів пораненими або вбитими», – додав він.

Але попри це та травму, яку пережив, він каже, що не міг просто сидіти вдома та дивитися.

«У країні, яка піддається нападу, кожна людина має встати з дивана та захистити свій дім. Я повинен це зробити, і я добре вмію це робити. Нам потрібні люди з моїм досвідом. У нас немає вибору… Контрнаступ не може провалитися. Ми захищаємо свій дім. За нами перемога чи смерть», – пояснює захисник.

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