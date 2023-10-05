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Водійське посвідчення загублене або його вкрали: МВС повідомило, як відновити

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Водійське посвідчення загублене або його вкрали: МВС повідомило, як відновити
З початку 2023 року вже 55 570 громадян отримали фізичне посвідчення водія
фото з відкритих джерел

Відновити документ можна як безпосередньо у сервісному центрі, так і онлайн

Українці можуть з необережності втратити своє водійське посвідчення або його можуть вкрасти, проте в МВС підкреслюють, що панікувати у цьому випадку не варто. Новий документ можна швидко відновити як в сервісному центрі МВС, так і онлайн.

Зазначається, що з початку 2023 року 55 570 громадян отримали фізичне посвідчення водія та 1 085 – в електронній формі без використання пластикового бланка.

Для відновлення посвідчення водія в сервісному центрі МВС необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у його приміщенні.

З отриманим талоном особа звертається до сервісного центру міністерства, надає адміністратору паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації (дозволяється пред’явити в електронній формі в застосунку «Дія»), або посвідку на проживання та ідентифікаційний номер платника податків. У разі викрадення – подається ще й довідка з поліції.

Орієнтовна вартість складає 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Замовлення посвідчення також доступне онлайн в застосунку «Дія» або в Електронному кабінеті водія. Для цього необхідно авторизуватися, заповнити всі поля, сплатити за послугу та обрати зручний спосіб отримання. Готовий документ особа отримує в сервісному центрі МВС або у відділенні «Укрпошти» на території України.

Водійське посвідчення загублене або його вкрали: МВС повідомило, як відновити фото 1

Логістичні витрати поштовим перевізником обійдуться приблизно у 294 грн, при цьому є можливість замовити кур’єрську доставку. Якщо відновлення посвідчення водія замовляється через «Дію», отримання доступне виключно в сервісному центрі МВС.

Водіїв також попередили про те, що під час дії воєнного медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

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Теги: паспорт водительские права МВС

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