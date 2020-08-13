МЗС надіслало Білорусі дві ноти з приводу затримання українців



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Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, - Кулеба

Зараз відомо про трьох затриманих у Білорусі українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євген Васильєва, а також Оксану Альошину - Кулеба

Посольство України у Білорусі надіслало до білоруського МЗС дві ноти з приводу затриманих на протестах українців та вимагає зустрічі з ними. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба .

«Посольство спрямувало дві ноти до МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, затриманих 9-12 серпня та надати інформацію про причини затримання та місце їхнього перебування», - повідомив Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євген Васильєва, а також Оксану Альошину. Він підтвердив, що за місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук, під час якого вилучили ноутбук Реуцького та паспорт Васильєва.

Кулеба поінформував, що Реуцького та Васильєва звинувачують у злочині за п. 2 ст. 293 кримінального кодексу Республіки Білорусь, за якою передбачені санкції у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

«Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а якщо буде інформація про інших - то з ними також. Крім того, ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення до України», - заявив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що за законом громадяни, затримані за кордоном, мають право на негайний контакт з консулом.

Міністр розповів, що український консул вже відвідав два Центри тимчасового утримання, але жодної інформації про затриманих отримати не вдалося. Він продовжує об’їжджати місця, де вони можуть перебувати.

Як повідомлялося 12 серпня, у Білорусі порушили кримінальну справу проти волонтерів благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва. Їм інкримінують участь в масових заворушеннях. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їх місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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