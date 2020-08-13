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    У світі

    Білоруські силовики продовжують переходити на бік народу

    • Розсилка
    Білоруські силовики продовжують переходити на бік народу

    Начальник міліції у Білорусі запевнив, що ніхто не чіпатиме місцевих активістів

    Начальник міліції Боровлян звернувся до протестувальників і запевнив їх, що ніхто з його підлеглих затримувати активістів за акції протесту не буде. Відповідне відео опублікував у своєму Twitter інтернет-канал NEXTA.

    «Ми, Боровлянська міліція, не торкнемося вас, ми всі живемо разом. Всього найкращого вам!» – сказав начальник міліції селища.

    Це вже не перший випадок, коли білоруські правоохоронці висловлюють солідарність з протестувальниками. А дехто з міліціонерів навіть склав погони в знак протесту проти свавілля влади.

    Як раніше повідомляв «Главком», білоруський капітан міліції з-під Вітебська Ємельянов Єгор Миколайович пішов зі служби в правоохоронних органах після 17 років роботи. Він виклав світлину своїх заслуг в інтернет і підписав: «Міліція з народом».

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