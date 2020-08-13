Білоруські силовики продовжують переходити на бік народу



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Начальник міліції у Білорусі запевнив, що ніхто не чіпатиме місцевих активістів

Начальник міліції Боровлян звернувся до протестувальників і запевнив їх, що ніхто з його підлеглих затримувати активістів за акції протесту не буде. Відповідне відео опублікував у своєму Twitter інтернет-канал NEXTA.

Head of police in Borovlyany to the protesters: "We, Borovlyany police, won't touch you, we all live together. All the best to you!"#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/RBymWMXGev — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020

«Ми, Боровлянська міліція, не торкнемося вас, ми всі живемо разом. Всього найкращого вам!» – сказав начальник міліції селища.

Це вже не перший випадок, коли білоруські правоохоронці висловлюють солідарність з протестувальниками. А дехто з міліціонерів навіть склав погони в знак протесту проти свавілля влади.

Як раніше повідомляв «Главком», білоруський капітан міліції з-під Вітебська Ємельянов Єгор Миколайович пішов зі служби в правоохоронних органах після 17 років роботи. Він виклав світлину своїх заслуг в інтернет і підписав: «Міліція з народом».