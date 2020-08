Білоруські силовики продовжують переходити на бік народу

Начальник міліції у Білорусі запевнив, що ніхто не чіпатиме місцевих активістів

Начальник міліції Боровлян звернувся до протестувальників і запевнив їх, що ніхто з його підлеглих затримувати активістів за акції протесту не буде. Відповідне відео опублікував у своєму Twitter інтернет-канал NEXTA.

Head of police in Borovlyany to the protesters: "We, Borovlyany police, won't touch you, we all live together. All the best to you!"#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/RBymWMXGev