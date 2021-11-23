Моторошна ДТП у Болгарії. МЗС перевірив, чи є українці серед постраждалих
Українські дипломати отримали інформацію від болгарських правоохоронців
Українці не постраждали у моторошній ДТП у Болгарії, у якій загинули 46 людей, серед них 12 дітей. Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.
«За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії», – зазначив дипломат.
За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії. @UKRinBGR #КонсулПоруч— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021
Нагадаємо, аварія цієї ночі сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.
Влада Болгарії розглядає кілька версій великої аварії з автобусом, внаслідок якої загинули 46 людей.
«Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Багато людей згоріло. Важко ідентифікувати їхні особи», – сказав глава МВС Болгарії.
За попередньою інформацією, усі загиблі були громадянами Північної Македонії.