Моторошна ДТП у Болгарії. МЗС перевірив, чи є українці серед постраждалих

Українські дипломати отримали інформацію від болгарських правоохоронців

Українці не постраждали у моторошній ДТП у Болгарії, у якій загинули 46 людей, серед них 12 дітей. Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

«За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії», – зазначив дипломат.

За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії. @UKRinBGR #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021

Нагадаємо, аварія цієї ночі сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.

Влада Болгарії розглядає кілька версій великої аварії з автобусом, внаслідок якої загинули 46 людей.

«Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Багато людей згоріло. Важко ідентифікувати їхні особи», – сказав глава МВС Болгарії.

За попередньою інформацією, усі загиблі були громадянами Північної Македонії.