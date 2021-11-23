  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Моторошна ДТП у Болгарії. МЗС перевірив, чи є українці серед постраждалих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жертвами аварії у Болгарії стали 46 туристів - Моторошна ДТП у Болгарії. МЗС перевірив, чи є українці серед постраждалих
    Жертвами аварії у Болгарії стали 46 туристів
    фото: ЕРА

    Українські дипломати отримали інформацію від болгарських правоохоронців

    Українці не постраждали у моторошній ДТП у Болгарії, у якій загинули 46 людей, серед них 12 дітей. Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

    «За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії», – зазначив дипломат.

    Нагадаємо, аварія цієї ночі сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.

    Влада Болгарії розглядає кілька версій великої аварії з автобусом, внаслідок якої загинули 46 людей.

    «Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Багато людей згоріло. Важко ідентифікувати їхні особи», – сказав глава МВС Болгарії.

    За попередньою інформацією, усі загиблі були громадянами Північної Македонії.

    Читайте також:
    Теги: МЗС ДТП смерть українці Болгарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Моторошна ДТП у Болгарії. МЗС перевірив, чи є українці серед постраждалих