ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)

Журналісти опублікували свіжі фото та відео з місця аварії автобуса із туристами, в якій загинуло щонайменше 46 людей.

На відео видно, як поліція перекриває дорогу, аби убезпечити інших учасників дорожнього руху.

BULGARIA - At least 46 people, most of them tourists from #NorthMacedonia, died as a bus crashed in flames on a highway in western #Bulgaria on Tuesday, officials said.#Sofia #Bulgaria pic.twitter.com/Tw4D0HPfGX