ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)
На свіжих фото добре видно, як вогонь знищив автобус
Журналісти опублікували свіжі фото та відео з місця аварії автобуса із туристами, в якій загинуло щонайменше 46 людей.
На відео видно, як поліція перекриває дорогу, аби убезпечити інших учасників дорожнього руху.
BULGARIA - At least 46 people, most of them tourists from #NorthMacedonia, died as a bus crashed in flames on a highway in western #Bulgaria on Tuesday, officials said.#Sofia #Bulgaria pic.twitter.com/Tw4D0HPfGX— ALPHA PRO (@DTMsport) November 23, 2021
Крім цього, на свіжих фото добре видно, як вогонь знищив автобус.
Нагадаємо, аварія сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.
Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «Главкому» запевнив, що дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих українці.
«Посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з‘ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії», – сказав Ніколенко.