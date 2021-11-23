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    ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)

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    Катастрофа сталася вночі&nbsp;на трасі Софія&ndash;Благоєвград - ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)
    Катастрофа сталася вночі на трасі Софія–Благоєвград
    фото: Mete Sohtaoğlu/Twitter

    На свіжих фото добре видно, як вогонь знищив автобус

    Журналісти опублікували свіжі фото та відео з місця аварії автобуса із туристами, в якій загинуло щонайменше 46 людей.

    На відео видно, як поліція перекриває дорогу, аби убезпечити інших учасників дорожнього руху.

    Крім цього, на свіжих фото добре видно, як вогонь знищив автобус.

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    ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)
    ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)
    ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)
    ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)
    фото: Twitter

    Нагадаємо, аварія сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.

    Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «Главкому» запевнив, що дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих українці.

    «Посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з‘ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії», – сказав Ніколенко.

    Теги: ДТП Болгарія
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    ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)