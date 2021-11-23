ЗМІ показали місце ДТП у Болгарії (фото, відео)

На свіжих фото добре видно, як вогонь знищив автобус

Журналісти опублікували свіжі фото та відео з місця аварії автобуса із туристами, в якій загинуло щонайменше 46 людей.

На відео видно, як поліція перекриває дорогу, аби убезпечити інших учасників дорожнього руху.

BULGARIA - At least 46 people, most of them tourists from #NorthMacedonia, died as a bus crashed in flames on a highway in western #Bulgaria on Tuesday, officials said.#Sofia #Bulgaria pic.twitter.com/Tw4D0HPfGX — ALPHA PRO (@DTMsport) November 23, 2021

Крім цього, на свіжих фото добре видно, як вогонь знищив автобус.

Нагадаємо, аварія сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «Главкому» запевнив, що дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих українці.

«Посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з‘ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії», – сказав Ніколенко.