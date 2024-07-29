МЗС застерігає українців від поїздок до Лівану

У МЗС підготували низку рекомендацій для українців в Лівані у разі загострення безпекової ситуації в країні

Зокрема, громадянам України, які перебувають на території Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У відомстві підготували низку рекомендацій для українців в Лівані на загострення безпекової ситуації в країні.

Зокрема, громадянам України, які перебувають на території Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу.

Під час перебування в Лівані громадянам України також рекомендовано утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

«Якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію, або виникла загроза вашому життю чи здоров’ю, рекомендуємо невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані за номером телефону (+961) 5921668, за адресою електронної пошти: [email protected], або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, чи на адресу електронної пошти [email protected]», – додали в МЗС.

Нагадаємо, що Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня.

Зауважимо, масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США.

Як повідомлялося, армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту.