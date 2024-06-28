Розвідка США прогнозує війну між Ізраїлем і Хезболлою

Війна між Ізраїлем і Хезболлою може статися за кілька днів, повідомляє розвідка

Ймовірно, спалахнуть інтенсивні бої, попри публічно заяви про небажання війни

Масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США. Про це пише Politico.

У матеріалі зазначається, що офіційні особи США намагаються переконати обидві сторони в деескалації – завдання, яке було б значно легшим за умови припинення вогню в Секторі Гази. Але вони не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом погодяться на угоду.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю та Хезболла розробили плани бою та намагаються закупити додаткову зброю, за словами двох високопоставлених чиновників США.

Обидві сторони публічно заявили, що не хочуть війни, але високопосадовці США все більше вірять, що, ймовірно, спалахнуть інтенсивні бої, попри спроби запобігти цьому.

Ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні, зазначив інший високопоставлений чиновник США.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.