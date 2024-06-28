Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка США прогнозує війну між Ізраїлем і Хезболлою

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Розвідка США прогнозує війну між Ізраїлем і Хезболлою
Війна між Ізраїлем і Хезболлою може статися за кілька днів, повідомляє розвідка
фото: Reuters

Ймовірно, спалахнуть інтенсивні бої, попри публічно заяви про небажання війни

Масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США. Про це пише Politico.

У матеріалі зазначається, що офіційні особи США намагаються переконати обидві сторони в деескалації – завдання, яке було б значно легшим за умови припинення вогню в Секторі Гази. Але вони не впевнені, що Ізраїль і ХАМАС найближчим часом погодяться на угоду.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю та Хезболла розробили плани бою та намагаються закупити додаткову зброю, за словами двох високопоставлених чиновників США.

Обидві сторони публічно заявили, що не хочуть війни, але високопосадовці США все більше вірять, що, ймовірно, спалахнуть інтенсивні бої, попри спроби запобігти цьому.

Ризик зараз вищий, ніж будь-коли за останні тижні, зазначив інший високопоставлений чиновник США.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

Читайте також:

Теги: розвідка США Ізраїль війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців
Ізраїль запровадив обмеження на в'їзд для українців
21 червня, 19:21
60-річна жінка, яку здійснила наругу над могилами захисників України
Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
20 червня, 14:30
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
18 червня, 15:28
Країни світу укріплюють свої ядерні позиції
Світові витрати на ядерну зброю продемонстрували новий рекорд – ICAN
18 червня, 11:07
Триває 835-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 червня, 07:38
Росія проводить навчання у Карибському басейні з 2019 року
Росія планує почати військові навчання в Карибському морі – ЗМІ
6 червня, 10:53
Війська РФ вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території Білгородської області
Удар по відпочинковому комплексу на Харківщині: з’явилися фото наслідків
3 червня, 09:42
Громадяни з олігофренією легкого ступеня можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення
В Одесі військкоми затримали чоловіка з олігофренією? ТЦК відреагував на звинувачення
1 червня, 14:52
Операція росіян на Харківському операційному напрямку все ще продовжується
Великий російський наступ на Харків: проміжні висновки двох тижнів боїв
28 травня, 16:00

Політика

Розвідка США прогнозує війну між Ізраїлем і Хезболлою
Розвідка США прогнозує війну між Ізраїлем і Хезболлою
Він приведе нас до III Світової війни – Байден на теледебатах про Трампа
Він приведе нас до III Світової війни – Байден на теледебатах про Трампа
Північна Корея відправляє інженерні війська в окуповану Україну? ISW проаналізував
Північна Корея відправляє інженерні війська в окуповану Україну? ISW проаналізував
Президентські дебати у США, кадрові зміни в ЄС: головне за ніч
Президентські дебати у США, кадрові зміни в ЄС: головне за ніч
Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні
Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні
Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС
Названо країни, які виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Путін визнав, що ЗСУ успішно знищують військовий флот РФ
59K
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
18K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
11K
Російська економіка незабаром помре? Центральний банк РФ зробив заяву
4590
Росія вигадала цинічний спосіб, щоб вигнати мігрантів із країни
2951
Росія нарощує виробництво зброї: британські експерти підказали, як діяти

Новини

РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW
Сьогодні, 07:10
Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
Сьогодні, 05:00
У Монголії триває голосування на парламентських виборах
Сьогодні, 04:19
Фонд держамайна виставив на продаж Дніпровське протезно-ортопедичне підприємство: колектив проти
Сьогодні, 03:41
Ізраїль дозволив першу за два місяці медичну евакуацію з Сектору Гази
Сьогодні, 02:55
Нестача працівників, проблеми із зарплатами й транспортом: ситуація на окупованих територіях
Сьогодні, 02:15

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua