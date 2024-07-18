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Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
Деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів вже у серпні
фото: з відкритих джерел

Унаслідок обстрілів теплових та гідроелектростанцій українська енергосистема втратила понад 9 ГВт виробничих потужностей

Через ракетні удари країни-агресорки по енергетичних об’єктах, в Україні тривають відключення світла  Але вже у серпні ситуація повинна покращитись. Про це розповіла речниця «Укренерго» Марія Цатурян в коментарі Oboz.ua.

«В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі об'єкти енергетичні повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів», – пояснила вона.

Цатурян також нагадала, що наразі внаслідок обстрілів теплових та гідроелектростанцій українська енергосистема втратила понад 9 ГВт виробничих потужностей. Такий об’єм влітку в пікові години споживають Нідерланди або Фінляндія.

Марія Цатурян наголосила, що на ситуацію з енергопостачанням взимку впливатимуть два фактори:

  • інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил Оборони;
  • кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

«Це важкі габаритні роботи і над відновленням електростанцій наші колеги працюють 24/7. Як ви розумієте, плани ворога нам не відомі. Але ризик повторення атак на енергетику залишається високим», – пояснила вона.

Також радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми. 

Читайте також: Причина не лише в обстрілах: енергетик пояснив, чому українці сидять без світла 
Теги: електроенергія відключення світла

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