Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям

Деякі енергетичні об'єкти повернуться в роботу після планових ремонтів вже у серпні

Унаслідок обстрілів теплових та гідроелектростанцій українська енергосистема втратила понад 9 ГВт виробничих потужностей

Через ракетні удари країни-агресорки по енергетичних об’єктах, в Україні тривають відключення світла Але вже у серпні ситуація повинна покращитись. Про це розповіла речниця «Укренерго» Марія Цатурян в коментарі Oboz.ua.

«В серпні має трохи зменшитися обсяг обмежень. Це пов'язано з тим, що деякі об'єкти енергетичні повернуться в роботу після планових ремонтів. Звісно, якщо не буде нових російських ударів», – пояснила вона.

Цатурян також нагадала, що наразі внаслідок обстрілів теплових та гідроелектростанцій українська енергосистема втратила понад 9 ГВт виробничих потужностей. Такий об’єм влітку в пікові години споживають Нідерланди або Фінляндія.

Марія Цатурян наголосила, що на ситуацію з енергопостачанням взимку впливатимуть два фактори:

інтенсивність обстрілів та успішність протидії російським атакам з боку Сил Оборони;

кількість обладнання, яке вдасться відновити на українських електростанціях.

«Це важкі габаритні роботи і над відновленням електростанцій наші колеги працюють 24/7. Як ви розумієте, плани ворога нам не відомі. Але ризик повторення атак на енергетику залишається високим», – пояснила вона.

Також радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми.