Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців

Ізраїльські військові завдали авіаударів по будівлі на півдні Лівану

Ізраїль знищив тисячі об'єктів інфраструктури у Лівані

Армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Ми вже знищили понад 500 терористів у Лівані, більшість з яких були з Хезболли, і ми знищили тисячі об'єктів інфраструктури», – наголосив очільник Північним військовим округом генерал-майор ЦАХАЛ Орі Гордін.

Представники оборони Ізраїлю вважають, що ця цифра насправді вища, і Хезболла приховує справжню кількість загиблих серед своїх лав.

Нагадаємо, що Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня.

Зауважимо, масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США.

До слова, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угрупування «Хезболла» й далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, «режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення».