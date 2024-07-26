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Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїль ліквідував понад 500 бійців збройних формувань у Лівані за дев'ять місяців
Ізраїльські військові завдали авіаударів по будівлі на півдні Лівану
фото з відкритих джерел

Ізраїль знищив тисячі об'єктів інфраструктури у Лівані

Армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Ми вже знищили понад 500 терористів у Лівані, більшість з яких були з Хезболли, і ми знищили тисячі об'єктів інфраструктури», – наголосив очільник Північним військовим округом генерал-майор ЦАХАЛ Орі Гордін.

Представники оборони Ізраїлю вважають, що ця цифра насправді вища, і Хезболла приховує справжню кількість загиблих серед своїх лав.

Нагадаємо, що Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня. 

Зауважимо, масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США

До слова, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угрупування «Хезболла» й далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, «режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення».

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Теги: Ізраїль Ліван військові

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