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Прибуткова робота без вищої освіти: які варіанти доступні українцям у Німеччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Прибуткова робота без вищої освіти: які варіанти доступні українцям у Німеччині
Адміністративний працівник у Німеччині може отримувати зарплатню у €41,7 тис. на рік
фото із відкритих джерел

Українські біженці мають щонайменше шість варіантів роботи без вищої освіти у Німеччині 

Не завжди треба вчитися в університеті, щоби отримати високооплачувану роботу. У Німеччині можна знайти принаймні сім професій мають високу зарплату і не вимагають багаторічного навчання. Про це пише Аussiedlerbote.

Як пише видання, у 2024 році середньостатистичний працівник у Федеративній Республіці заробляє €51,9 тис на рік до вирахування податків. Саме це одна з причин, чому так багато людей вирішують переїхати до Німеччини.

Агент з нерухомості

Якщо ви вважаєте, що можете продати що завгодно і будь-кому, і вам подобається ідея укладання великих угод, то професія агента з нерухомості (або іншими словами рієлтора) може стати для вас гарним варіантом. Для того, щоб стати агентом з нерухомості, не потрібно спеціальної підготовки або кваліфікації, але в Німеччині для початку практики вам необхідно подати заяву на отримання ліцензії, відомої як Maklererlaubnis.

Ця робота включає консультування та підтримку ваших клієнтів у їх пошуку нерухомості мрії, організацію переглядів, створення рекламних матеріалів та контрактів та забезпечення проходження всіх відповідних транзакцій.

Звичайно, остаточна зарплата буде залежати від успіху та ринку нерухомості у вашому регіоні, але Stufyflix оцінює середню суму близько €3,9 тис. на місяць.

Водій метро чи трамвая

Великою перевагою вибору цієї професії є те, що вам, як правило, достатньо володіти німецькою мовою на рівні B1 або B2: набагато важливіше мати права водія і продемонструвати готовність вчитися. Початкове навчання триває лише близько шести місяців, і протягом цього періоду ви отримуватимете гідну зарплату у розмірі від €2,1-2,8 тис.

Розробник програмного забезпечення

За середньої зарплати близько €5,8 тис на місяць ІТ-сектор є однією з найприбутковіших галузей на німецькому ринку праці. Багато стартапів з радістю пропонують роботу із щедрими початковими зарплатами самоучкам-програмістам або людям, які закінчили тримісячне навчання. Є безліч безкоштовних онлайн-курсів, які ви можете пройти на таких сайтах, як Udemy, або книг, які ви можете купити, щоб вивчити такі мови, як C+, Python і Ruby.

Тесляр

Хоча теслярам зазвичай потрібно один або два роки навчання, перевага цього виду практичної роботи полягає в тому, що ви можете приступити до роботи як учня та отримувати оплату за роботу під час навчання.

Здобувши кваліфікацію, середньостатистичний тесляр у Німеччині заробляє близько €43,7 тис на рік, але ця сума може зрости до €52 тис. Адже Німеччина стикається з гострою нестачею кваліфікованих теслярів.

Адміністративний помічник

Щоб стати помічником адміністратора, не потрібно ніякої формальної кваліфікації чи навчання, вам необхідно продемонструвати хорошу організованість, відмінні комунікативні навички, здатність виконувати кілька завдань одночасно та пильну увагу до деталей.

За даними  порталу з працевлаштування WorkerHero, адміністративні помічники в Німеччині заробляють у середньому €41,7 тис. на рік, але якщо ви станете особистим помічником високопоставленого керівника корпорації, зарплата може бути набагато вищою.

Працівник банку

Щоб потрапити у банківську сферу, вам необхідно пройти стажування в банку, але жодної вищої освіти не потрібно, і після цього у вас є хороші шанси на просування по службі. За даними порталу з пошуку роботи, середньостатистичний банківський службовець у Німеччині  заробляє дуже пристойні 45,5 тис євро на рік.

Планувальник заходів

Люди з бездоганними організаторськими здібностями, комунікабельністю та від природи вишуканим смаком чудово підійдуть для цієї кар'єри, і найприємніше те, що для цього не потрібна жодна формальна кваліфікація. Деякі з найоплачуваніших організаторів весіль та заходів заробляють до 100 тис. євро на рік.

До слова, середній рівень зайнятості серед українських біженців у Німеччині сягне 55% тільки через 10 років інтеграції. Працевлаштування гальмує висока частка матерів-одиначок та порівняно поганий стан здоров’я. Згідно з дослідженням, рівень зайнятості українських біженців сягне 45% через п’ять років і 55% через десять років.

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Теги: Німеччина зарплата робота професії біженці українці

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