Як українці ставляться до «простих жителів Росії» – результати дослідження

У випадку з «простими росіянами» в опитаних найчастіше на думку спадають лайливі слова, а також «нелюди», «зазомбовані», «тупі», «неосвічені», та «звичайні люди»

Зі словом «Росія» у 94% українців одразу виникають негативні конотації

Більшість українців негативно висловлюється, коли чують від когось слова «Росія» чи «прості мешканці Росії». Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

З'ясувалося, якщо українцям сказати про «простих мешканців Росії», то у 80% опитаних спадають на думку негативні асоціації. 6% респондентів кажуть, що вони мислять нейтрально чи позитивно у цьому випадку, а 14% не мають жодної думки.

Графік: Які слова / словосполучення спадають в першу чергу, коли українці чують «Росія» та «прості мешканці Росії» фото: kiis.com.ua

У випадку зі словом «Росія» ситуація трішки відрізняється: у 94% українців одразу виникають негативні конотації, у 5% – нейтральні чи позитивні, а в 1% – жодних.

Інститут також розповів, які конкретні думки спадають на думку українцям, коли вони чують слова «Росія» чи «прості жителі Росії». У випадку з «Росією» це «ненависть», «агресор», «убивця», «війна», «окупант», «агресор». У випадку з «простими росіянами» в опитаних найчастіше на думку спадають лайливі слова, а також «нелюди», «зазомбовані», «тупі», «неосвічені», та «звичайні люди».

Графік: Хмара слів / словосполучень фото: kiis.com.ua

Графік: Хмара слів / словосполучень щодо «прості мешканці Росії» за регіонами фото: kiis.com.ua

У регіональному розрізі кількість опитаних, що висловлюються нейтрально про Росію, переважає на півдні та сході України. А от негативні асоціації частіше з’являються у мешканців заходу та центру.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року.

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

До слова, Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн, однак для того, щоб дійсно стати посередником в цій війні країнам варто серйозно налаштуватись на цю роботу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас агресивна поведінка Кремля свідчить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.