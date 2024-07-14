Як змусити Росію до миру: Офіс президента озвучив сценарій

Росія є агресором і буде агресивною навіть після нашої перемоги

Відсутність представників Росії на другому саміті миру, проведення якого анонсував президент України Володимир Зеленський до кінця цього року, не стане перешкодою для реалізації української формули миру, а державу-агресорку буде поставлено перед фактом. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі виданню «Голос Америки».

За його словами, перший інавгураційний саміт, на якому був присутній 101 учасник, був дуже успішним і запустив процес щодо вирішення трьох найважливіших питань на цей момент – енергетичної безпеки, продовольчої безпеки та повернення українських дітей.

Ігор Жовква запевнив, що робота буде продовжена і за іншими пунктами української формули миру.

«Ми будемо складати дорожню карту, план миру, які узгоджуватимуться з конкретними пунктами формули миру – енергетична безпека, продовольча безпека, екологічна безпека та інше. І далі від імені світової спільноти, ті країни, які мають канали зв’язку з Росією, передадуть ці позиції Росії. Це буде не лише голос України, це буде голос більшості у світі. Це має бути колективний тиск. Росія повинна припинити говорити мовою ультиматумів і односторонніх умов, вона повинна прислухатися до міжнародного співтовариства і голосу більшості», – описав сценарій наступних дій представник ОП.

При цьому Ігор Жовква наголосив, що Росія є агресором і буде агресивною навіть після нашої перемоги.

«Разом з іншими країнами ми повинні гарантувати, що коли Росія наступного разу буде проявляти агресію, ми будемо набагато більш підготовлені. Тому Україна працює над документами про гарантії безпеки. Тому українці співпрацюють з партнерами в інших регіонах світу», – підсумував він.

Нагадаємо, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.

До слова, раніше до спільного комюніке Саміту миру приєдналися також східноафриканська країна Малаві, Республіка Маврикій, Барбадос, Республіка Маршаллові Острови, Замбія, Антигуа і Барбуда, Королівство Тонга, Гаяна та інші.

Також повідомлялося, що Вселенський патріархат Константинополя приєднався до підписантів комюніке саміту миру щодо України.