Ізраїль розпочинає операцію проти «Хезболли»: ЗМІ назвали дату

Ізраїль може розпочати дії проти «Хезболли» у другій половині липня

Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання «Хезболла» третього чи четвертого тижня липня. Про це пише Bild з посиланням на західних дипломатів.

Німеччина та Саудівська Аравія закликали своїх громадян залишити Ліван через можливе погіршення ситуації. За даними ізраїльських ЗМІ, ЦАХАЛ посилив угруповання на кордоні з Ліваном, а солдати відпрацьовують бої у горах та міських умовах.

За словами аналітика інституту національної безпеки та сіоністської стратегії «Місгав» Ашара Фредмана, ситуація може швидко ескалювати, а дипломатичне вирішення питання не виключає конфлікту у найближчі два роки, що дасть «Хезболлі» краще підготуватися. Фредман вважає, що Ізраїль може розпочати наступом на угруповання, але це тягне за собою ризик прямого конфлікту з Іраном, який підтримує ліванське угруповання.

За словами Фредмана, існує й альтернативний сценарій, «за якого Іран намагається вдосконалити свій ядерний потенціал». У такому разі США підтримає удар по Ірану.

«Іран може дати вказівку своїм маріонетковим організаціям атакувати Ізраїль, що може призвести до великої війни в регіоні», – зазначив експерт.

У зв'язку з серйозною загрозою багато країн закликають своїх громадян покинути Ліван. Міністерство іноземних справ Німеччини під керівництвом Анналени Бербок запропонувало можливість подальшого ухудшення ситуації. Саудовська Аравія також закликала громадян виїхати із Лівану.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог висловив загрозу, що ситуація може вийти з-під контролю. У свою чергу, міністр оборони США Ллойд Остін припустив, що провокації «Хезболли» можуть втягнути ізраїльтян і ліванців у небажану війну.

Нагадаємо, масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США.

До слова, Ізраїль готовий застосувати воєнну силу проти Лівану, попри погрози Ірану, якщо угрупування «Хезболла» й далі обстрілюватиме ізраїльську територію. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. За його словами, «режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення».