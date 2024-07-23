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Від 15 до 37 тис. грн: десятки українських вступників отримають гранти на навчання

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Від 15 до 37 тис. грн: десятки українських вступників отримають гранти на навчання
Сума допомоги від держави становитиме від 15 до 37 тисяч гривень
фото з відкритих джерел

 Розмір гранту залежатиме від результатів НМТ та обраної спеціальності 

У 2024 році від 20 до 25 тисяч українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

Розмір гранту

  • 15 тисяч гривень - для вступників, які набрали від 150 балів з будь-яких двох предметів НМТ (грант першого рівня);
  • 25 тисяч гривень - для абітурієнтів, які отримали не менше 170 балів з двох предметів НМТ (грант другого рівня);
  • До 37 тисяч гривень - для окремих спеціальностей, перелік яких буде визначено додатково.
  • Грант призначатиметься на весь період навчання і його розмір може змінюватися залежно від успішності студента.

За словами Михайла Винницького, ця програма спрямована на підтримку талановитої молоді та розширення доступу до якісної вищої освіти.

Нагадаємо, цього року вступники до закладів вищої освіти матимуть змогу подати до 15 заяв, їхній прийом починається з 19 липня.

Раніше уряд збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.

До слова, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.

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Теги: українці навчання освітній омбудсмен Сергій Горбачов грант

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