Пожежі на Вінниччини: рятувальники 24 рази гасили підпалений сухостій

Полум'я знищило майже 15 га сухої рослинності

За минулу добу, 6 квітня, рятувальники Вінниччини 24 рази виїжджали гасити підпалений сухостій. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

Пожежі в екосистемах були ліквідовані у Вінницькому, Жмеринському, Гайсинському і Хмільницькому районах (за старим поділом – у Тиврівському, Іллінецькому, Погребищенському, Жмеринському, Шаргородському, Тростянецькому, Калинівському, Липовецькому, Літинському районах області та в м.Ладижин).

Полум'я знищило майже 15 га сухої рослинності. У ліквідації пожеж брали участь 72 бійці ДСНС, до боротьби з вогнем залучалося 24 одиниці спецтехніки. Пожежі, на думку фахівців ДСНСМ, сталися через недбальство і необережність з вогнем.

Тим часом, в селі Кошари Одеської області внаслідок пожежі в двоповерховому будинку загинула жінка. Також під час займання травмувався чоловік, повідомили у пресслужбі ДСНС регіону.

За версію рятувальників, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час паління. Від ДСНС залучали 6 рятувальників та 1 пожежну машину. А також від місцевої пожежної команди «Визирське джерело»3 людей та 1 пожежну машину.