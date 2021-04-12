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    На Київщині горіли два сміттєзвалища (фото)

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    Загорання&nbsp;сміття у с. Северинівка Таращанського району - На Київщині горіли два сміттєзвалища (фото)
    Загорання сміття у с. Северинівка Таращанського району
    Фото: ДСНС

    Загорання сталися на несанкціонованих сміттєзвалищах

    У неділю, 11 квітня, на Київщині сталися пожежі на двох сміттєзвалищах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, о 14:30 до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про загорання сміття у с. Северинівка. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горить суха рослинність та несанкціоноване сміттєзвалище.

    Пожежу локалізовано о 15:58 та повністю ліквідовано о 18:25. На пожежі працювала одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу.

    Того ж дня о 14:40 до оперативно–диспетчерської служби м. Яготин надійшло повідомлення про загорання несанкціонованого сміттєзвалища у м. Яготин по вул. Кільцева. На місце виклику було направлено черговий караул 28 – ДПРЧ м. Яготин.

    Пожежу було локалізовано о 16:10 та повністю ліквідовано о 16:20. На гасіння пожежі залучалась одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу ДСНС.

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    На Київщині горіли два сміттєзвалища (фото)
    На Київщині горіли два сміттєзвалища (фото)

    Причини пожеж встановлюються.

    Теги: пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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