На Київщині горіли два сміттєзвалища (фото)

Загорання сталися на несанкціонованих сміттєзвалищах

У неділю, 11 квітня, на Київщині сталися пожежі на двох сміттєзвалищах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, о 14:30 до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району надійшло повідомлення про загорання сміття у с. Северинівка. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горить суха рослинність та несанкціоноване сміттєзвалище.

Пожежу локалізовано о 15:58 та повністю ліквідовано о 18:25. На пожежі працювала одна одиниця техніки та чотири чоловіки особового складу.

Того ж дня о 14:40 до оперативно–диспетчерської служби м. Яготин надійшло повідомлення про загорання несанкціонованого сміттєзвалища у м. Яготин по вул. Кільцева. На місце виклику було направлено черговий караул 28 – ДПРЧ м. Яготин.

Пожежу було локалізовано о 16:10 та повністю ліквідовано о 16:20. На гасіння пожежі залучалась одна одиниця техніки та три чоловіки особового складу ДСНС.

Причини пожеж встановлюються.