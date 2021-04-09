У Дніпрі фіксують сплеск захворюваності на Covid-19 серед вагітних

За словами медиків, коронавірусна хвороба у вагітних протікає важче, пневмонія розвивається стрімко

У Дніпрі різко зросла кількість випадків зараження коронавірусом серед вагітних, більшість жінок потрапляють до лікарні у важкому стані з ураженням легень 40-50%. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова з початку року зареєстрували 79 таких випадків проти 108 за увесь минулий рік, повідомляє BBC News Україна.

Одна породілля померла через три тижні після проведення кесаревого розтину. За словами заступниці медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги лікарні Мечникова Ірини Китової, Наталя довго не вірила в Covid-19 та, відповідно, надто пізно звернулася за медичною допомогою.

Жінка скаржилася на болі в животі, нудоту, блювоту, слабкість і температуру. Попри відсутність кашлю, у неї вже було часткове ураження легень.

«Якби вона погодилась на госпіталізацію не 10-го, а 7-го березня, можливо, нам вдалося б її врятувати. Три дні було втрачено, а для коронавірусу це дуже великий термін! У неї було вже тотальне ураження легень», – розповіла лікарка.

За словами медиків, коронавірусна хвороба у вагітних протікає важче, пневмонія розвивається стрімко, а також існує реальний ризик гіпоксії в дитини.

«У них стрімко погіршується стан і набагато швидше розповсюджується ураження. Наприклад, жінка поступає з 5% ураженням легень, а через день у неї може бути вже 25%, як у Наталі. А потім – взагалі 100% ураження. І це при тому, що вона отримувала належне лікування», – розповіла Китова.

Головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко наголосив, що більшість жінок при госпіталізації вже мали ураження легень 40-50%. Вони одразу потрапляють у реанімацію, а дитину рятують через кесарів розтин.

«Лікарі вимушено роблять кесарів розтин, щоби дістати малюка по суті у мами, яка вмирає і дихає на апараті штучної вентиляції легень. І так врятувати хоча б одне життя», – сказав лікар.

Із четверга, 25 березня, у Дніпрі почали діяти суворі карантинні обмеження. У «червоній» зоні карантину перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

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