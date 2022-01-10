  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    На Донеччині знайшли 18-річного військового з кулею у голові

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ймовірно, солдат покінчив життя самогубством - На Донеччині знайшли 18-річного військового з кулею у голові
    Ймовірно, солдат покінчив життя самогубством
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Загиблий був уродженцем міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині

    На Донеччині 9 січня виявили мертвим 18-річного військовослужбовця-контрактника. Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі Об'єднаних сил.

    Зазначається, що хлопець був уродженцем міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки шляхом пострілу в голову зі штатної зброї.

    «Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – заявили у прокуратурі.

    За фактом загибелі військового тривають слідчі дії.

    Зазначимо, 3 січня на Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство.

    Восени повідомлялося, що у навчальному центрі «Десна» застрелився військовий.

    Також на Волині патрульний застрелився у туалеті відділення поліції.

    До слова, сьогодні на Донбасі підірвалися двоє військових. Загиблі 10 січня – друга і третя безповоротні бойові втрати ЗСУ в січні. Раніше, 1 січня, в харківському шпиталі помер військовослужбовець Ігор Тичина, який був поранений кулею ворожого снайпера 27 грудня.

    Читайте також:
    Теги: ЗСУ Кривий Ріг Донеччина смерть самогубство солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донеччині знайшли 18-річного військового з кулею у голові