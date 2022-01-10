На Донеччині знайшли 18-річного військового з кулею у голові

Загиблий був уродженцем міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині

На Донеччині 9 січня виявили мертвим 18-річного військовослужбовця-контрактника. Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі Об'єднаних сил.

Зазначається, що хлопець був уродженцем міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки шляхом пострілу в голову зі штатної зброї.

«Попередньо встановлено, що солдат, який обслуговував кулеметне відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки однієї з військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – заявили у прокуратурі.

За фактом загибелі військового тривають слідчі дії.

Зазначимо, 3 січня на Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство.

Восени повідомлялося, що у навчальному центрі «Десна» застрелився військовий.

Також на Волині патрульний застрелився у туалеті відділення поліції.

До слова, сьогодні на Донбасі підірвалися двоє військових. Загиблі 10 січня – друга і третя безповоротні бойові втрати ЗСУ в січні. Раніше, 1 січня, в харківському шпиталі помер військовослужбовець Ігор Тичина, який був поранений кулею ворожого снайпера 27 грудня.