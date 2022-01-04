  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українська розвідка розповіла, як окупанти посилюють передову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовики&nbsp;збільшили на Донбасі кількість снайперських пар - Українська розвідка розповіла, як окупанти посилюють передову
    Бойовики збільшили на Донбасі кількість снайперських пар
    фото з відкритих джерел

    Командування збройних сил РФ продовжує утримувати в готовності угруповання окупаційних військ

    Окупанти на Донбасі розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    За даними розвідки, командування збройних сил РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

    «Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшили кількість снайперських пар. Під керівництвом офіцерів збройних сил Росії проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

    Нагадаємо, напередодні, 3 січня, бойовики поранили українського воїна.

    1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового. Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

    Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.

    А ще ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

    Читайте також:
    Теги: розвідка окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові снайпер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська розвідка розповіла, як окупанти посилюють передову