Українська розвідка розповіла, як окупанти посилюють передову

Командування збройних сил РФ продовжує утримувати в готовності угруповання окупаційних військ

Окупанти на Донбасі розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, командування збройних сил РФ продовжує утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

«Зокрема, на період проведення новорічних свят противник посилив передові позиції 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії зіткнення, збільшили кількість снайперських пар. Під керівництвом офіцерів збройних сил Росії проводяться тренування з управління вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил.

Нагадаємо, напередодні, 3 січня, бойовики поранили українського воїна.

1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового. Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі колону російських вантажівок та військову техніку.

А ще ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».