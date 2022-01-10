У Казахстані знайдено мертвим начальника поліції. ЗМІ повідомили про самогубство
Обставини смерті начальника департаменту поліції з'ясовуються, але відомо, що Сулейменову загрожував трибунал
У Казахстані наклав на себе руки начальник департаменту поліції Жамбилської області генерал Жанат Сулейменов. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.
За даними журналістів, після заворушень проти Сулейменова було порушено кримінальну справу, йому загрожував суд.
Жамбилська область – один із регіонів Казахстану, охоплений протестами. 9 січня влада повідомила, що в обласному центрі, місті Тараз, затримано 153 учасники заворушень, 10 було вбито. Майже 40 людей потрапили до лікарні під час зіткнень.
Нагадаємо, влада країни заявила, що події у Казахстані слід розцінювати як гібридну терористичну атаку.
Сьогодні, 10 січня, в країні оголошено загальнонаціональний траур.
Раніше МОЗ Казахстану назвав «технічною помилкою» дані про понад сотню загиблих на протестах.
Напередодні із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.
До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.
Також стало відомо, скільки людей загинули від початку протестів у Казахстані.
Як повідомлялося, Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього.
Кілька днів тому ЄС заявив, щоготовий допомогти Казахстану – Боррель.
- Казахстанський опозиціонер визнав: народне повстання було несподіванкою і для влади, і для її противників
- Депутат Держдуми вже вимагає, аби Казахстан передав частину влади етнічним росіянам
- Опозиціонер Єрмек Наримбай: Казахстан має уникнути помилок Турчинова
- Чому вибухнув Казахстан?
- США засудили насильство в Казахстані