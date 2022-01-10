У Казахстані знайдено мертвим начальника поліції. ЗМІ повідомили про самогубство

Після протестних акцій у регіоні проти Жената Сулейманова порушили кримінальну справу

Обставини смерті начальника департаменту поліції з'ясовуються, але відомо, що Сулейменову загрожував трибунал

У Казахстані наклав на себе руки начальник департаменту поліції Жамбилської області генерал Жанат Сулейменов. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

За даними журналістів, після заворушень проти Сулейменова було порушено кримінальну справу, йому загрожував суд.

Жамбилська область – один із регіонів Казахстану, охоплений протестами. 9 січня влада повідомила, що в обласному центрі, місті Тараз, затримано 153 учасники заворушень, 10 було вбито. Майже 40 людей потрапили до лікарні під час зіткнень.

Жанат Сулейменов народився у 1962 році, в органах внутрішніх справ – з 1980 року. У різні роки очолював комітети боротьби з наркобізнесом, кримінальної поліції, департаменти поліції на транспорті, а також Кизилординської та Південно-Казахстанської областей. У 2017-2019 роках обіймав посаду першого заступника Міністра внутрішніх справ Казахстану.

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