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    У Казахстані знайдено мертвим начальника поліції. ЗМІ повідомили про самогубство

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    Після протестних акцій у регіоні проти Жената Сулейманова порушили кримінальну справу - У Казахстані знайдено мертвим начальника поліції. ЗМІ повідомили про самогубство
    Після протестних акцій у регіоні проти Жената Сулейманова порушили кримінальну справу
    фото: nur.kz

    Обставини смерті начальника департаменту поліції з'ясовуються, але відомо, що Сулейменову загрожував трибунал

    У Казахстані наклав на себе руки начальник департаменту поліції Жамбилської області генерал Жанат Сулейменов. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

    За даними журналістів, після заворушень проти Сулейменова було порушено кримінальну справу, йому загрожував суд.

    Жамбилська область – один із регіонів Казахстану, охоплений протестами. 9 січня влада повідомила, що в обласному центрі, місті Тараз, затримано 153 учасники заворушень, 10 було вбито. Майже 40 людей потрапили до лікарні під час зіткнень.

    Жанат Сулейменов народився у 1962 році, в органах внутрішніх справ – з 1980 року. У різні роки очолював комітети боротьби з наркобізнесом, кримінальної поліції, департаменти поліції на транспорті, а також Кизилординської та Південно-Казахстанської областей. У 2017-2019 роках обіймав посаду першого заступника Міністра внутрішніх справ Казахстану.

    Нагадаємо, влада країни заявила, що події у Казахстані слід розцінювати як гібридну терористичну атаку.

    Сьогодні, 10 січня, в країні оголошено загальнонаціональний траур.

    Раніше МОЗ Казахстану назвав «технічною помилкою» дані про понад сотню загиблих на протестах.

    Напередодні із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.

    До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

    Також стало відомо, скільки людей загинули від початку протестів у Казахстані.

    Як повідомлялося, Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього.

    Кілька днів тому ЄС заявив, щоготовий допомогти Казахстану – Боррель.

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    Теги: Казахстан протест самогубство поліція трибунал
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    У Казахстані знайдено мертвим начальника поліції. ЗМІ повідомили про самогубство