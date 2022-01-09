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    У Кривому Розі мати й син вчинили самогубство – ЗМІ

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    Мати вчинила самогубство, коли побачила повішеного сина - У Кривому Розі мати й син вчинили самогубство – ЗМІ
    Мати вчинила самогубство, коли побачила повішеного сина
    фото з відкритих джерел

    Трагедія сталася вранці 9 січня

    У Кривому Розі повісився чоловік. Крім того, наклала на себе руки його мати, яка знайшла тіло сина. Перед смертю жінка зателефонувала до поліції і написала передсмертну записку. Про це повідомляє видання «Свої».

    Наголошується, що трагедія сталася вранці 9 січня. Правоохоронці знайшли у квартирі два тіла.

    Загиблому чоловікові було 40 років. У передсмертній записці його мати попросила поліцейських повідомити про їхню смерть сестру, яка живе за кордоном. Також жінка просила продати золоті прикраси, щоби поховати її з сином.

    Жінка залишила передсмертну записку/фото: svoi.kr.ua
    Жінка залишила передсмертну записку/фото: svoi.kr.ua

    Поліція встановлює всі обставини.

    Раніше у Києві, в номері готелю, була знайдена мертвою кременчуцька адвокатка Наталія Шаповал.

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    У місті Селидове на Донеччині депутат міської ради загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху житлового будинку.

    Нагадаємо, у Самбірському районі Львівської області 40-річний чоловік убив свою вагітну дружину і намагався накласти на себе руки.

    Також у Києві чоловік вистрибнув із сьомого поверху.

    Теги: трагедія самогубство жінка чоловік
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    У Кривому Розі мати й син вчинили самогубство – ЗМІ