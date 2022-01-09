У Кривому Розі мати й син вчинили самогубство – ЗМІ

Мати вчинила самогубство, коли побачила повішеного сина

Трагедія сталася вранці 9 січня

У Кривому Розі повісився чоловік. Крім того, наклала на себе руки його мати, яка знайшла тіло сина. Перед смертю жінка зателефонувала до поліції і написала передсмертну записку. Про це повідомляє видання «Свої».

Наголошується, що трагедія сталася вранці 9 січня. Правоохоронці знайшли у квартирі два тіла.

Загиблому чоловікові було 40 років. У передсмертній записці його мати попросила поліцейських повідомити про їхню смерть сестру, яка живе за кордоном. Також жінка просила продати золоті прикраси, щоби поховати її з сином.

Жінка залишила передсмертну записку/фото: svoi.kr.ua

Поліція встановлює всі обставини.

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