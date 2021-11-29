На Волині патрульний застрелився у туалеті відділення поліції

Поліцейський вийшов у туалет, через деякий час його колеги почули постріл

У понеділок, 29 листопада, у Волинській області у відділенні патрульної поліції один із правоохоронців наклав на себе руки. Як повідомляють «Волинські новини», патрульний застрелився у туалеті.

Трагедія сталася у місті Ковелі на вулиці Драгоманова приблизно о 12:00.

Відомо, що поліцейський вийшов у туалет, через деякий час його колеги почули постріл. Вони побігли до вбиральні, де виявили тіло 28-річного патрульного з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали лікарів швидкої медичної допомоги. Медики прибули оперативно, проте врятувати чоловіка не вдалося.

Раніше повідомлялося, що у навчальному центрі «Десна» застрелився військовий.

Також сьогодні повідомлялося, що на Волині вибухнула шкільна котельня.

Ще у понеділок на Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні.

Нагадаємо, у жовтні на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів у Чернігові.

Також у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.