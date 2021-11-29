  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    На Волині патрульний застрелився у туалеті відділення поліції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    28-річний поліцейський застрелився у відділі патрульної поліції в місті Ковель - На Волині патрульний застрелився у туалеті відділення поліції
    28-річний поліцейський застрелився у відділі патрульної поліції в місті Ковель
    фото: volynnews

    Поліцейський вийшов у туалет, через деякий час його колеги почули постріл

    У понеділок, 29 листопада, у Волинській області у відділенні патрульної поліції один із правоохоронців наклав на себе руки. Як повідомляють «Волинські новини», патрульний застрелився у туалеті.

    Трагедія сталася у місті Ковелі на вулиці Драгоманова приблизно о 12:00.

    Відомо, що поліцейський вийшов у туалет, через деякий час його колеги почули постріл. Вони побігли до вбиральні, де виявили тіло 28-річного патрульного з вогнепальним пораненням.

    На місце події викликали лікарів швидкої медичної допомоги. Медики прибули оперативно, проте врятувати чоловіка не вдалося.

    Раніше повідомлялося, що у навчальному центрі «Десна» застрелився військовий.

    Також сьогодні повідомлялося, що на Волині вибухнула шкільна котельня.

    Ще у понеділок на Чернігівщині помер поліцейський, якого напередодні підстрелили на полюванні.

    Нагадаємо, у жовтні на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків напала на поліцейських. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставили до лікарні. Інцидент трапився в одному з супермаркетів у Чернігові.

    Також у Харкові трьох поліцейських підозрюють у нападі та пограбуванні. Тоді у жовтні 2020 року після закінчення робочої зміни поліцейські на одній із малолюдних вулиць Харкова напали на двох перехожих.

    Теги: Національна поліція України смерть Волинська область самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Волині патрульний застрелився у туалеті відділення поліції