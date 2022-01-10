Перші втрати у 2022 році: на Донбасі підірвалися двоє військових

Загиблі 10 січня – друга і третя безповоротні бойові втрати ЗСУ в січні

З початку доби 10 січня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті підриву на міні загинули двоє українських військових, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«У результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися колишніми», – йдеться в звіті.

При цьому в штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної російської агресії.

Загиблі 10 січня – друга і третя безповоротні бойові втрати ЗСУ в січні. Раніше, 1 січня, в харківському шпиталі помер військовослужбовець Ігор Тичина, який був поранений кулею ворожого снайпера 27 грудня.

Зазначимо, напередодні російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі.

Додамо, що The New York Times оприлюднив нову карту скупчення російських військ біля України.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.

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