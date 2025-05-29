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На Хмельниччині жінка облаштувала курник у дворі багатоповерхівки: справа дійшла до суду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Хмельниччині жінка облаштувала курник у дворі багатоповерхівки: справа дійшла до суду
Жінка була вимушена перенести птицю
фото з відкритих джерел

На Хмельниччині суд зобов’язав жінку прибрати курник і компост з-під вікон багатоповерхівки

У Шепетівці, що на Хмельниччині місцевий мешканець звернувся до суду з позовом проти сусідки, яка розвела під вікнами багатоповерхівки справжній курник та облаштувала компостну яму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Чоловік заявив, що його сусідка, яка мешкає у приватному будинку поруч, утримує курей просто під його вікнами, а також облаштувала компостний майданчик, куди скидає курячий послід і сміття.

Він скаржився на неприємний запах та порушення санітарних норм. Неодноразово звертався до Держпродспоживслужби та адміністративної інспекції, але значного результату не було.

З сусідкою провели роз’яснювальну роботу, але вона продовжила порушувати правила.

Тоді він просив суд зобов`язати власницю сусіднього приватного будинку утримувати домашню птицю та облаштувати компостний майданчик на відстані від його житла, яка передбачена Державними будівельними нормами.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов: зобов’язав відповідачку утримувати свійських тварин та домашню птицю на відстані не ближче 15 м, а майданчик для компосту – не ближче 20 м від сусіднього житлового будинку.

Своєю чергою жінка подала апеляційну скаргу, стверджуючи, що позивач не має прав звертатися до суду, оскільки не є власником квартири, та звинувачувала забудовника багатоповерхівки у порушенні норм. Однак апеляційний суд встановив, що позивач мав повне право подати позов, адже проживає на законних підставах.

У підсумку суд залишив рішення першої інстанції без змін. Курник і компостний майданчик мають бути перенесені згідно з вимогами державних будівельних і санітарних норм.

Нагадаємо, Романівський районний суд на Житомирщині виніс вирок 36-річному жителю Романова, який раніше був неодноразово судимим. 

У вироку йдеться, що чоловік раніше був судимий за хуліганство, тілесні ушкодження, крадіжки та ухилення від відбування покарання. Нині ж вирок та ув’язнення отримав за викрадені дві каструлі та миску.

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Теги: Хмельниччина суд домогосподарство вирок правила

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