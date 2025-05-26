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Окупанти вдарили по чотирьох підприємствах Хмельниччини: деталі нічної атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти вдарили по чотирьох підприємствах Хмельниччини: деталі нічної атаки
Ворог пошкодив майже два десятки житлових будинків
фото: Facebook/Сергій Тюрін

Унаслідок удару по області постраждалих немає

Російські війська атакували Хмельниччину. Внаслідок обстрілу постраждали чотири підприємства області – їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач.

Окупанти вдарили по чотирьох підприємствах Хмельниччини: деталі нічної атаки фото 1
Окупанти вдарили по чотирьох підприємствах Хмельниччини: деталі нічної атаки фото 2
Окупанти вдарили по чотирьох підприємствах Хмельниччини: деталі нічної атаки фото 3
Окупанти вдарили по чотирьох підприємствах Хмельниччини: деталі нічної атаки фото 4
фото: Facebook/Сергій Тюрін

За словами глави Хмельницької ОВА, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає. Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки російських атак.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 26 травня, російські окупанти завдали чергового комбінованого удару дронами та крилатими ракетами на Київщину.

Як повідомлялося, російські загарбники сьогодні масовано атакували Старокостянтинівську громаду на Хмельниччині. Також повідомлялося, що в області є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств внаслідок нічної атаки ворога.

До слова, у ніч на 25 травня Хмельницька область зазнала чергового ворожого обстрілу, що призвів до руйнувань цивільної інфраструктури, загибелі та поранень мирних мешканців. Очевидиця подій розповіла про жахливі подробиці нічної атаки.

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Теги: Хмельниччина обстріл

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