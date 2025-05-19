На Сумщині суд оголосив вирок чоловіку, який захищав село від росіян

Куколь замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, виводив людей з окупації та співпрацював з 93 бригадою «Холодний Яр»

Суд постановив визнати його частково винним

У Сумській області місцевого жителя, Віталія Куколя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ власноруч виготовляв зброю для захисту свого села, засуджено за незаконне виготовлення вогнепальної зброї та її зберігання. Як передає «Главком», про це повідомляє «Суспільне. Суми».

Віталію Куколю оголосили вирок у Тростянецькому районному суді.

Суд постановив визнати його частково винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

«Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки. Звільнити Куколя Віталія Миколайовича на підставі статті 75 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком тривалістю один рік», – зазначив суддя Олександр Огієнко.

Нагадаємо, у Сумській області місцевого жителя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ власноруч виготовляв зброю для захисту свого села, судять за незаконне виготовлення вогнепальної зброї та її зберігання.

Куколь замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам’янкою, виводив людей з окупації та співпрацював з 93 бригадою «Холодний Яр». Якщо його провину доведуть, то Куколю загрожує до семи років увʼязнення. Чоловік провини не визнає. Каже, що після закінчення війни хотів передати саморобну зброю в музей, а робив її для захисту села і односельчан.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент і заявив, що Віталій Куколь сумлінно виконував свій обовʼязок громадянина Україна, а натомість опинився на лаві підсудних.

До слова, Соборний районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у привласненні чужого майна і дезертирстві. Як інформує «Главком», про це пише «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 травня.

У грудні 2024-го військовослужбовцю мали виплатити 25 тисяч гривень допомоги на оздоровлення. Але працівники військової частини помилково перерахували на 2 мільймлнни і 417 тисяч гривень більше.

Солдат помилково отримані кошти не повернув і через кілька днів взагалі покинув місце служби в Донецькій області. Затримали його через два місяці.