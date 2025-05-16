Поліція взялася за головного архітектора Кам'янця-Подільського Пиріжка, сімейство якого різко розбагатіло

Ігор Пиріжок 15 років незмінно керує департаментом архітектури та містобудування Кам’янець-Подільської міської ради

Суд арештував купу документів (технічні паспорти на будівлі, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, паспорт артезіанської свердловини, чорнові записи), вилучених у будинку директора департаменту архітектури та містобудування Кам’янець-Подільської міської ради, головного архітектора міста Ігоря Пиріжка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Обшуки помешкання посадовця відбулися на початку травня у рамках кримінального провадження за фактом незаконного збагачення. За версію слідства, Ігор Пиріжок набув необґрунтованих активів, вартість яких понад 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і перевищує його законні доходи. Це ж саме стосується близьких родичів головного архітектора.

Увагу правоохоронців привернув старший син посадовця Максим Пиріжок. Протягом 2023 року у його власності з’явилося дві компанії: «Солярис-ДМ» (профіль – неспеціалізована оптова торгівля) і «Фруктовія» (оптова торгівля фруктами й овочами).

Варто зауважити: у будинку директора департаменту архітектури та містобудування правоохоронці виявили та вилучили папку з написом «Кам-под Завод Мінвод», в якій знаходилися виписки ТОВ «Фруктовія», яке належить його сину.

Крім цього, під час війни сім’я Максима Пиріжка поповнилася чотирма новими автомобілями: Fiat Ducato, 2023 року вартістю 1,26 млн грн; Volkswagen Arteon, 2024 року випуску за ціною 2,26 млн грн (обидві машини у власності дружини сина посадовця); Subaru Outback, 2023 року випуску за 1,93 млн грн і Toyota Land Cruiser, 2022 року випуску вартістю 3,66 млн грн (належать Максиму Пиріжку).

Також слідство перевіряє походження коштовного майна близького члена родини директора департаменту архітектури та містобудування Кам’янець-Подільської міської ради. Ідеться про жінку пенсійного віку, яка протягом 2018-2021 років обросла чотирма квартирами загальною площею 850 кв. м у центрі Кам’янця-Подільського, а також частиною нежитлової будівлі виробничого та побутового комплексу площею 9,8 тис. кв. м вартістю 6 млн грн. На думку правоохоронців, Ігор Пиріжок розпоряджається вищеперерахованим майном близької особи.

Згідно з електронною декларацією за 2024 рік головного архітектора Кам’янця-Подільського, у власності посадовця, його дружини та двох синів є дві квартири на 51 «квадрат» і 98 «квадратів», житловий будинок площею 503,4 кв. м, земельна ділянка площею 0,06 га і гараж площею 28,6 кв. м – усе майно у Кам’янці-Подільському.

Сукупний дохід Ігоря Пиріжка та його дружини Василини складається із двох зарплат і двох пенсій – всього 834 тис. грн. Жодної копійки грошових активів посадовець не задекларував.

Нагадаємо, що з травня 2011 року Ігор Пиріжок очолює департамент архітектури та містобудування Кам’янець-Подільської міської ради.

Як повідомляв «Главком», у 2024 році Заслужений юрист України Михайло Теплюк отримав найвищу зарплату серед працівників парламенту – 3,2 млн грн. Він обіймає посаду заступника керівника Апарату Верховної Ради – керівника Головного юридичного управління. Водночас очільник Апарату Верховної Ради і бригадний генерал Вячеслав Штучний задекларував 3,15 млн грн зарплати за минулий рік, що на 51 тис. грн менше, аніж у його заступника Теплюка. Для порівняння: спікер парламенту Руслан Стефанчук заробив 1,07 млн грн, а президент Володимир Зеленський – 336 тис. грн.