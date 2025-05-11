Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців

Кареліна була засуджена до 12 років колонії за статтею про державну зраду

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social опублікував лист, отриманий ним від колишньої балерини, громадянки США та Росії Ксенії Кареліної. Про це інформує «Главком».

Кареліна була засуджена до 12 років колонії за статтею про державну зраду через те, що, за версією слідства, перевела невелику суму на користь української армії. У квітні Кареліну обміняли на громадянина Німеччини та Росії Артура Петрова, який був у 2023 році заарештований на Кіпрі на запит США за звинуваченням у постачанні мікроелектроніки до Росії в обхід санкцій.

У листі Кареліна подякувала адміністрації Трампа та йому особисто за звільнення, заявивши, що президент фактично «врятував їй життя». Вона також розкритикувала попередню адміністрацію США, звинувативши її в тому, що вона належним чином не намагалася домогтися звільнення її та ще кількох американців, які перебувають за ґратами в Росії. У листі вона назвала імена трьох американських громадян, засуджених у Росії до тривалих термінів ув’язнення. Це Роберт Ґілман, Дейвід Барнс та Андре Хачатурян. Усіх трьох Ксенія Кареліна назвала несправедливо засудженими та закликала Трампа доручити Держдепартаменту надати їм офіційний статус несправедливо засуджених та домагатися їхнього звільнення.

Колишній морськмй піхотинець Роберт Ґілман був у жовтні 2022 року засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у нападі на співробітника поліції в стані алкогольного сп’яніння. Згодом суд у Воронежі ухвалив ще один вирок – сім років та один місяць колонії суворого режиму, визнавши американця винним у нападі на співробітника колонії та слідчого. Підсудний визнав, що побив потерпілих, які, за його словами, образили його батька. В останньому слові Ґілман переконував суд у тому, що не міг інакше вчинити. Кареліна в листі до Трампа пише, що колишнього морського піхотинця в колонії піддають примусовому медикаментозному лікуванню і схиляють до участі у війні в Україні.

Дейвідові Барнсу в 2024 році суд у Москві оголосив вирок – 21 рік позбавлення волі, визнавши його винним у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру щодо дитини. Кареліна у своєму листі наполягає, що Барнс невинний і став жертвою обмови.

Андре Хачатуряна в 2023 році було засуджено в Росії до восьми років позбавлення волі за перевезення пістолета в багажі. Він був затриманий у московському аеропорту, де пересаджувався на літак до Вірменії. Захист наполягав, що він провозив пістолет легально.

Сам Трамп не прокоментував отриманий ним лист, але опублікував його повний текст. Кілька днів тому Трамп прийняв Кареліну в Білому домі.

Невдовзі після вступу Трампа на посаду відбувся обмін ув’язненими, під час якого на волю вийшов засуджений у Росії американець Марк Фогель. Американська сторона звільнила росіянина Олександра Винника.

За попередньої демократичної адміністрації США під час обмінів були звільнені засуджені в Росії американські громадяни Тревор Рід, Бріттні Ґрайнер, Еван Гершкович, Пол Вілан, а також журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода» Алсу Курмашева.

У серпні 2024 року Свердловський обласний суд засудив Ксенію Кареліну до 12 років колонії у справі про державну зраду. Звинувачення вимагало для підсудної 15 років колонії. Кареліну затримали в Єкатеринбурзі в січні 2024 року. За версією слідства, 24 лютого 2022 року (у день нападу Росії на Україну) жінка зробила переказ на суму 52 долари зі свого рахунку в банку США до українського благодійного фонду Razom for Ukraine. За версією ФСБ, Кареліна таким чином фінансувала ЗСУ. Адвокат Михайло Мушаїлов розповів, що інформацію про транзакцію, здійснену майже два роки тому, російські спецслужби отримали, перевіривши телефон засудженої після того, як вона прилетіла до Росії.

За ґратами в Росії, крім названих у листі Кареліної, залишаються ще кілька громадян США.

Нагадаємо, у Росії заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та Associated Press, за звинуваченнями у нібито співпраці з командою Олексія Навального.

У російському Єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ.