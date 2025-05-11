Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців
Засуджена у Росії балерина Ксенія Кареліна
фото з відкритих джерел

Кареліна була засуджена до 12 років колонії за статтею про державну зраду

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social опублікував лист, отриманий ним від колишньої балерини, громадянки США та Росії Ксенії Кареліної. Про це інформує «Главком».

Кареліна була засуджена до 12 років колонії за статтею про державну зраду через те, що, за версією слідства, перевела невелику суму на користь української армії. У квітні Кареліну обміняли на громадянина Німеччини та Росії Артура Петрова, який був у 2023 році заарештований на Кіпрі на запит США за звинуваченням у постачанні мікроелектроніки до Росії в обхід санкцій.

У листі Кареліна подякувала адміністрації Трампа та йому особисто за звільнення, заявивши, що президент фактично «врятував їй життя». Вона також розкритикувала попередню адміністрацію США, звинувативши її в тому, що вона належним чином не намагалася домогтися звільнення її та ще кількох американців, які перебувають за ґратами в Росії. У листі вона назвала імена трьох американських громадян, засуджених у Росії до тривалих термінів ув’язнення. Це Роберт Ґілман, Дейвід Барнс та Андре Хачатурян. Усіх трьох Ксенія Кареліна назвала несправедливо засудженими та закликала Трампа доручити Держдепартаменту надати їм офіційний статус несправедливо засуджених та домагатися їхнього звільнення.

Колишній морськмй піхотинець Роберт Ґілман був у жовтні 2022 року засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у нападі на співробітника поліції в стані алкогольного сп’яніння. Згодом суд у Воронежі ухвалив ще один вирок – сім років та один місяць колонії суворого режиму, визнавши американця винним у нападі на співробітника колонії та слідчого. Підсудний визнав, що побив потерпілих, які, за його словами, образили його батька. В останньому слові Ґілман переконував суд у тому, що не міг інакше вчинити. Кареліна в листі до Трампа пише, що колишнього морського піхотинця в колонії піддають примусовому медикаментозному лікуванню і схиляють до участі у війні в Україні.

Дейвідові Барнсу в 2024 році суд у Москві оголосив вирок – 21 рік позбавлення волі, визнавши його винним у скоєнні насильницьких дій сексуального характеру щодо дитини. Кареліна у своєму листі наполягає, що Барнс невинний і став жертвою обмови.

Андре Хачатуряна в 2023 році було засуджено в Росії до восьми років позбавлення волі за перевезення пістолета в багажі. Він був затриманий у московському аеропорту, де пересаджувався на літак до Вірменії. Захист наполягав, що він провозив пістолет легально.

Сам Трамп не прокоментував отриманий ним лист, але опублікував його повний текст. Кілька днів тому Трамп прийняв Кареліну в Білому домі.

Невдовзі після вступу Трампа на посаду відбувся обмін ув’язненими, під час якого на волю вийшов засуджений у Росії американець Марк Фогель. Американська сторона звільнила росіянина Олександра Винника.

За попередньої демократичної адміністрації США під час обмінів були звільнені засуджені в Росії американські громадяни Тревор Рід, Бріттні Ґрайнер, Еван Гершкович, Пол Вілан, а також журналістка татаро-башкирської служби «Радіо Свобода» Алсу Курмашева.

У серпні 2024 року Свердловський обласний суд засудив Ксенію Кареліну до 12 років колонії у справі про державну зраду. Звинувачення вимагало для підсудної 15 років колонії. Кареліну затримали в Єкатеринбурзі в січні 2024 року. За версією слідства, 24 лютого 2022 року (у день нападу Росії на Україну) жінка зробила переказ на суму 52 долари зі свого рахунку в банку США до українського благодійного фонду Razom for Ukraine. За версією ФСБ, Кареліна таким чином фінансувала ЗСУ. Адвокат Михайло Мушаїлов розповів, що інформацію про транзакцію, здійснену майже два роки тому, російські спецслужби отримали, перевіривши телефон засудженої після того, як вона прилетіла до Росії.

За ґратами в Росії, крім названих у листі Кареліної, залишаються ще кілька громадян США.

Нагадаємо, у Росії заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та Associated Press, за звинуваченнями у нібито співпраці з командою Олексія Навального.

У російському Єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп засуджені вирок звільнення росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

АТЕШ: Можливо, у верхівці командування готуються серйозні перестановки
Начальника генштабу РФ Герасимова відправили на ВЛК – «Атеш»
Сьогодні, 12:37
Папа Римський: Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія прагне завоювати територію з міркувань влади
Папа Римський Лев XIV засудив вторгнення Росії в Україну
Сьогодні, 04:55
Трамп: Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко
Трамп відреагував на удар Індії по Пакистану
7 травня, 02:16
M142 HIMARS – це американська система залпового вогню.
Захарова розкритикувала заклик США до перемир’я, звинувативши і Київ, і Вашингтон
21 квiтня, 04:07
Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші, каже Зеленський
«Великоднє перемир’я»: Зеленський зробив Путіну нову пропозицію
20 квiтня, 21:46
США охопили протести
США охопила нова хвиля протестів проти політики Дональда Трампа
20 квiтня, 01:15
Гарвард відхилив вимоги і заявив, що Білий дім намагається контролювати університетську спільноту
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
15 квiтня, 08:23
Трамп: Вони ніколи більше не будуть погрожувати або загрожувати нашим громадянам
Трамп подякував Букеле за розміщення «інопланетних ворогів» у сальвадорській в'язниці
13 квiтня, 04:42
За словами матері, рідні зроблять усе, щоби Ярослав Міщенко більше не повернувся на війну
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
12 квiтня, 18:13

Соціум

Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців
Балерина Кареліна написала Трампу листа: просить звільнити з тюрем РФ трьох американців
Росіяни летіли з Індії додому два дні – літак спершу горів, а потім потрапив під обстріл
Росіяни летіли з Індії додому два дні – літак спершу горів, а потім потрапив під обстріл
Названо держави, які можуть стати ядерними у найближчі десятиліття
Названо держави, які можуть стати ядерними у найближчі десятиліття
Українця знайдено мертвим у Польщі: стали відомі деталі трагедії
Українця знайдено мертвим у Польщі: стали відомі деталі трагедії
Перша недільна проповідь Папи Лева XIV. Що було сказано про Україну
Перша недільна проповідь Папи Лева XIV. Що було сказано про Україну
Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства
Папа Лев XIV виклав бачення свого правління та назвав штучний інтелект головним викликом людства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
132K
Не буде ніякого перемир'я
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
77K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
27K
Фестиваль побєдобєсія у Росії. Неймовірні відео
16K
ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua