У Хмельницькому надзвичайники врятували підлітка, якого вдарило струмом на даху вагона

На даху вагона перебував хлопець 2010 року народження

У Хмельницькому підліток отримав ураження струмом на даху вагона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Хмельницької області.

На даху вантажного вагона перебував хлопець 2010 року народження. За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися на вагон та зняли його звідти.

Працівники ДСНС передали медикам постраждалого для надання невідкладної допомоги. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Рятувальники наголошують, що контактна мережа перебуває під напругою і навіть без прямого дотику може спричинити ураження струмом.

Нагадаємо, на території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу. Останнім часом у Києві фіксують зростання кількості випадків зачепінгу серед підлітків. Ризикуючи життям, юнаки катаються на зовнішніх частинах громадського транспорту, зокрема трамваях, тролейбусах, поїздах метро та електричках.

До слова, 13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.

Раніше повідомлялося, що в Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга. 9 березня, ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Один із них загинув, другому надається допомога. Про подію правоохоронцям повідомив перехожий.