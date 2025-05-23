Суд заборонив адміністрації Трампа анулювати візи іноземних студентів – Bloomberg

Суд також заборонив адміністрації Трампа вживати будь-яких юридичних заходів проти студентів, таких як арешти чи обмеження

Федеральний суддя у Каліфорнії заборонив адміністрації Дональда Трампа анулювати правовий статус іноземних студентів у США без індивідуального розгляду справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Окружний суддя Джеффрі Вайт у четвер ухвалив постанову, яка блокує спроби адміністрації автоматично позбавляти студентів легального статусу без дотримання встановлених федеральних процедур. Йдеться про студентів, зареєстрованих у системі Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS).

На початку року команда Трампа масово анулювала реєстрації іноземців у SEVIS, аргументуючи це боротьбою з тими, хто має кримінальне минуле. Крім того, того ж дня уряд США повідомив Гарвардському університету про відкликання сертифікації Student and Exchange Visitor Program, що означає заборону на прийом іноземних студентів.

Як зазначає Bloomberg, судове рішення стосується саме студентів, а не навчальних закладів. При цьому анулювання у базі SEVIS фактично позбавляє студентів легального статусу, що створює загрозу їхнього арешту, затримання чи депортації.

Попри кілька судових розглядів, у квітні уряд США частково відновив статуси багатьох студентів. Проте суддя Вайт висловив занепокоєння спробами чиновників ухилятися від судового нагляду, змінюючи позиції у конкретних справах по всій країні.

«Незрозуміло, чим завершиться ця гра в піжмурки, якщо не заборонити відповідачам обходити власні обов'язкові правила», – йдеться в рішенні судді.

Противники дій адміністрації заявили, що масове анулювання статусів було незаконним, а деякі студенти взагалі не підпадали під жодні формальні критерії для позбавлення їх права перебування у США.

У своєму рішенні Вайт зазначив, що позивачі мають великі шанси довести, що позбавлення статусу було «довільним і необґрунтованим». Суд також заборонив адміністрації вживати будь-яких юридичних заходів проти студентів, таких як арешти чи обмеження, доки триває розгляд справи.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.