Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Суд заборонив адміністрації Трампа анулювати візи іноземних студентів – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Суд заборонив адміністрації Трампа анулювати візи іноземних студентів – Bloomberg
Противники дій адміністрації Трампа заявили, що масове анулювання статусів було незаконним
фото з відкритих джерел

Суд також заборонив адміністрації Трампа вживати будь-яких юридичних заходів проти студентів, таких як арешти чи обмеження

Федеральний суддя у Каліфорнії заборонив адміністрації Дональда Трампа анулювати правовий статус іноземних студентів у США без індивідуального розгляду справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Окружний суддя Джеффрі Вайт у четвер ухвалив постанову, яка блокує спроби адміністрації автоматично позбавляти студентів легального статусу без дотримання встановлених федеральних процедур. Йдеться про студентів, зареєстрованих у системі Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS).

На початку року команда Трампа масово анулювала реєстрації іноземців у SEVIS, аргументуючи це боротьбою з тими, хто має кримінальне минуле. Крім того, того ж дня уряд США повідомив Гарвардському університету про відкликання сертифікації Student and Exchange Visitor Program, що означає заборону на прийом іноземних студентів.

Як зазначає Bloomberg, судове рішення стосується саме студентів, а не навчальних закладів. При цьому анулювання у базі SEVIS фактично позбавляє студентів легального статусу, що створює загрозу їхнього арешту, затримання чи депортації.

Попри кілька судових розглядів, у квітні уряд США частково відновив статуси багатьох студентів. Проте суддя Вайт висловив занепокоєння спробами чиновників ухилятися від судового нагляду, змінюючи позиції у конкретних справах по всій країні.

«Незрозуміло, чим завершиться ця гра в піжмурки, якщо не заборонити відповідачам обходити власні обов'язкові правила», – йдеться в рішенні судді.

Противники дій адміністрації заявили, що масове анулювання статусів було незаконним, а деякі студенти взагалі не підпадали під жодні формальні критерії для позбавлення їх права перебування у США.

У своєму рішенні Вайт зазначив, що позивачі мають великі шанси довести, що позбавлення статусу було «довільним і необґрунтованим». Суд також заборонив адміністрації вживати будь-яких юридичних заходів проти студентів, таких як арешти чи обмеження, доки триває розгляд справи.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа заборонила Гарвардському університету приймати іноземних студентів. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, яке повідомило, що університет більше не має сертифікації за програмами студентського та обмінного візового фонду, передає «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Теги: студенти суддя університет правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатива студентів КАІ має на меті привернути увагу до щоденної хвилини мовчання о 9:00
Студенти Національного авіаційного університету нагадали Києву про хвилину мовчання
21 травня, 08:39
Експериментальні дорожні знаки
В Україні можуть зʼявитися окремі паркомісця для молодих батьків
21 травня, 07:26
Михайло Винницький: Навчання в Україні дасть поштовх до подальшої реалізації в житті
Міносвіти дало пораду батькам, які бояться залишати в Україні своїх синів-старшокласників
7 травня, 18:10
Згідно з новою пропозицією уряду, нелегали не повинні мати тих самих прав, що й громадяни Данії
Данія може заборонити нелегальним мігрантам керувати авто
6 травня, 15:32
Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки»
Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки»
4 травня, 03:55
Трамп сходить з борту літака в Алабамі
Трамп прибув до Алабами, щоб виступити перед випускниками університету
2 травня, 03:13
Блекаут став проблемою для Іспанії
Скільки грошей втратила Іспанія під час блекауту: дані The Objective
29 квiтня, 16:13
З 30 квітня до, орієнтовно, 5 червня діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів з української сторони
На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до початку літа – Держмитслужба
29 квiтня, 15:53
Після завершення навчання студенти отримають диплом європейського зразка Master of Science in Computer Science
В Україні зʼявилася перша онлайн-магістратура зі штучного інтелекту
23 квiтня, 19:48

Соціум

Суд заборонив адміністрації Трампа анулювати візи іноземних студентів – Bloomberg
Суд заборонив адміністрації Трампа анулювати візи іноземних студентів – Bloomberg
Дрони атакували хімічний завод у Єльці
Дрони атакували хімічний завод у Єльці
У Курську атаковано ракетами скупчення техніки окупантів
У Курську атаковано ракетами скупчення техніки окупантів
Військовий аеродром у російському Іваново атаковано дронами
Військовий аеродром у російському Іваново атаковано дронами
Безпілотники атакували завод в Тулі, який виготовляє авіаційні ракети
Безпілотники атакували завод в Тулі, який виготовляє авіаційні ракети
Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати іноземних студентів
Адміністрація Трампа заборонила Гарварду приймати іноземних студентів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
121K
Трамп йде
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
80K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
76K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
70K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua