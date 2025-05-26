Наводили ракети через відеореєстратори. Правоохоронці викрили російських агентів

Зловмисники корегували ворожі удари по східних, південних та західних областях України

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція викрили агентурну мережу російських спецслужб. Вона коригувала ворожі авіаудари по східних, південних та західних областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали п’ятьох зловмисників, які шпигували для у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. До складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними «співпрацювали» двоє братів з Харківщини. Наймолодшому з них – 16 років, а найстаршому – 23.

Агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як зазначають поліцейські, викриття агентурної мережі розпочалося з виявлення підозрілого чоловіка, який цілий день перебував неподалік стратегічно важливого підприємства. Оглянувши телефон, правоохоронці виявили відеозаписи із зображенням стратегічних та оборонних об’єктів з різних куточків України та листування в одному з месенджерів із кураторами з ФСБ.

Фігуранти діяли порізно, однак мали одного куратора. Після дистанційно вербування через Telegram-канали, де вони шукали «легких грошей», агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

«Щоб виконати завдання, фігуранти «подорожували» містами, де поруч із потенційними «цілями» паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ», – йдеться в повідомленні.

Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як «спостережний пункт». Час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

Загалом у межах спецоперації правоохоронці затримали п’ятьох російських агентів фото: ssu.gov.ua/СБУ

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагалися підірвати наряд поліції біля Рівного.

Раніше Служба безпеки викрила трьох кліриків УПЦ (МП), які виправдовували збройну агресію РФ проти України. За матеріалами справи, під час проповідей та спілкування з парафіянами фігуранти виправдовували злочини кремля та закликали до підтримки окупантів.

Також кіберфахівці Служби безпеки затримали агентку ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари РФ по регіону. Агентка намагалася виявити і передати куратору геолокації запасних командних пунктів та адмінбудівель Сил оборони. Також вона шпигувала за напрямками руху вантажних поїздів «Укрзалізниці», серед яких сподівалася зафіксувати військові ешелони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще чотирьох поплічників спецслужб РФ, які на замовлення ворога займалися підпалами у різних регіонах країни.