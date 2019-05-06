Українські правоохоронці продавали бойовикам «ДНР» дані системи прикордонного контролю



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Співробітник українського правоохоронного органу, зареєстрований у Telegram під ніком Felix Edmundovich, робив запит у колег, а потім продавав бойовикам «ДНР» інформацію про перетин кордону українцями

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України та працівники інших правоохоронних органів продавали невизначеному колу осіб, пов'язаних із терористичною організацією «ДНР», інформацію, що стосується особистого життя громадян України і підлягає захисту. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на постанову Печерського районного суду Києва від 26 квітня.

Ідеться про дані інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю, розпорядниками яких є адміністрація Держприкордонслужби України. Державне бюро розслідувань веде провадження за статтею про сприяння діяльності терористичної організації і несанкціоновані дії з інформацією.

У судовому рішенні йдеться, що до протиправної діяльності причетний працівник правоохоронного органу, який у месенджері Telegram зареєстрований під ім'ям Felix Edmundovich.

Він робив запит на необхідну інформацію через військовослужбовців Прикордонної служби або співробітників інших правоохоронних органів України, які мають доступ до міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією про перетинання державного кордону. Після одержання винагороди в російських рублях або гривні (еквівалент $70–150) зловмисник передавав інформацію замовникові за допомогою Telegram.

Суд дав слідчим доступ до даних про рух грошових коштів на рахунках Felix Edmundovich і ще одного підозрюваного у період із 5 липня 2018-го до 21 квітня 2019 року, а також до фото та відеоматеріалів про зняття готівки в банкоматах.